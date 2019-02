Malcom: "He visto el gol contra el Madrid 100 veces"

El autor del gol del Barça en El Clásico, Malcom Oliveira, ha pasado por los micrófonos del Larguero después de estrenarse en un partido contra el Madrid. "Estoy muy contento por el partido y muy contento por el gol. He visto el gol como 100 veces", ha contado el extremo. "Me enteré que jugaba antes del partido. Estaba preparado y cuando vi mi nombre antes del partido dije, oh! Pero estaba preparado, pude hacer un gran partido. Messi me dijo que estuviera tranquilo. Lo estuve e hice un gran partido", ha declarado. "El Madrid siempre es un partido difícil. Fue un gran partido y no pudimos ganar como queríamos pero en el Bernabéu iremos a darlo todo y clasificarnos".

Malcom cree que "puede aportar mucho al Barça" pero valora con especial entusiasmo compartir vestuario con Messi: "Siempre le podré decir a mi hijo y a los hijos de mis hijos que jugué con el mejor de todos los tiempos". Sobre su convivencia en el vestuario, ha confesado quienes son sus aliados.m "Me entiendo sobretodo con los brasileños, con Coutinho, Arthur, Rafinha... siempre estamos bromeando, somos felices así". Pese a llevarse bien con el "clan Brazuca", no ha querido mojarse sobre un posible retorno de Neymar.

"¿Neymar? Estuve con él en la selección. Es buena gente y uno de los mejores del mundo. En el vestuario no se habla de que vuelva. Barcelona es una ciudad magnífica porque en invierno vemos el sol y por eso para un brasileño es más fácil jugar en el Barcelona", considera Malcom, que también ha tenido palabras de elogio para su compatriota Vinicius. "Es muy bueno. Tiene mucha calidad y velocidad. Los dos jugamos en los mejores equipos del mundo, los dos somos buenos".

Por último, ha transmitido tranquilidad sobre su futuro. "Yo tengo cuatro años y medio de contrato. Quiero triunfar en el Barça. intento darlo todo para ganar títulos y copas y ayudar al Barça con mis compañeros. Mi futuro es cosa de mis agentes y ellos hacen lo mejor para mi y para ellos", ha dicho el futbolista en los micrófonos de El Larguero.