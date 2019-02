¿Vox presidiendo la comisión de Memoria?

El Parlamento de Andalucía ha repartido las presidencias de las comisiones y a una diputada de Vox le ha tocado, atención, la de Memoria Histórica. Aunque a la presidenta de la comisión sólo le corresponde preparar el orden del día y dirigir los debates, no cabe imaginar cosa más chocante que ver presidir una comisión de Memoria a quien se ha mostrado partidario de cargarse la Ley de Memoria.

Puede que le haya tocado sencillamente por ser la última comisión en el reparto, es decir, por exclusión, algo que no diría mucho en favor de quienes pudiendo escoger antes no han evitado tan extravagante pedrea. Porque si no es así, sólo cabe considerar la elección como una provocación ofensiva. Juzgaremos con el tiempo. Y no a la parlamentaria de Vox ni a su partido, de quienes ya conocemos sus intenciones, sino a los socios del gobierno de coalición que serán los responsables finales de lo que Andalucía haga con su Ley de Memoria.