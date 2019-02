Muere el actor británico Albert Finney

Albert Linney forjó su reputación como buen actor en los años sesenta. Por aquel entonces el cine británico vivía un nuevo periodo de explendor. Este actor, nacido en Salford en el año 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, pertenece a la clase obrera, como muchos otros intérpretes de su generación que lograron estudiar una carrera artística. Linney, en concreto, entró en la Royal Academy of Dramatic Arts, donde se encontraba en la misma clase que Peter O'Toole y Alan Bates.

Comenzó en teatro, como buen actor británico y fue adentrándose en cine y televisión en títulos como The Entertainer de John Osborne y luego como líder sindical en Sábado noche, domingo mañana. Dirigidas por Karel Reisz, se convirtieron en dos cintas muy populares, referentes del cine airado de la época, de la que Finney fue uno de los representantes gracias a su carisma en la pantalla, tanto que llegó a ser calificado como "héroe de la clase obrera".

Con este éxito se convirtió en estrella casi de inmediato. Y su rostro empezó a conocerse fuera de Gran Bretaña, gracias a sus cinco nominaciones a los Oscar, la primera llegó con Tom Jones. Luego llegaría Asesinato en el Orient Express en 1974, La sombra de un actor en el año 83, Bajo el volcán, un año después, y la nominación a mejor secundario por Erin Brockovich.

En los ochenta y noventa, Finney mostró su versatilidad y que sabía hacer algo más que el rudo hombre con masculinidad hegemónica, y encarnó papeles como el del musical Scrooge, Gumshoe, el debut como director de Stephen Frears y una de las adaptaciones de la obra de Agatha Christie, Asesinto en el Orient Express, en el papel del icónico detective, Hercule Poirot. Alan Parker lo eligió para protagonizar en el año 82, junto a Diane Keaton, Después del amor, una descomposición del matrimonio.

Sus últimos papeles han sido también significativos. Hizo del ex primer ministro británico Winston Churchil en el filme Amenaza de tormenta en 2002, y ganó el Globo de Oro. Trabajó con los Coen en Muerte entre las flores, lo que hizo que una nueva generación de cineastas confiara en él, como Soderbergh o Tim Burton en Big Fish. En su filmografía más reciente se cuentan el thriller de Sidney Lumet Antes que el diablo sepa que estás muerto, con actor también fallecido Philip Seymour Hoffman y Marisa Tomei. Todavía le imaginamos en la fantástica entrega de la saga de James Bond Skyfall y dos entregas de la saga sobre Jason Bourne, The Bourne Ultimatum y The Bourne Legacy.

Finney también se lanzó a la dirección con Charlie Bubbles, estrenada en el año 1967, una tragicomedia sobre un escritor de éxito que también protagonizó junto a Liza Minnelli. Finney rechazó dos veces el título de caballero de la reina y desde 2011 habÍa confesado que sufría un cáncer.