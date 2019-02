Rubiales: "Lo que generamos tiene que llegar al resto de deportes y eso no lo puede hacer una administración privada"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha sido elegido este jueves como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA hasta 2023. Una elección que acoge con mucha felicidad, tal y como ha hecho saber en El Larguero: “Hemos trabajado mucho, muy duro, hemos visto muchos países, muchos presidentes. Pero de 53 que han votado tener el apoyo de 47 son palabras mayores. Creo que ha calado el mensaje de cercanía, de transparencia, de cuidar el fútbol modesto…”.

Eso sí, Rubiales, es claro: “No me ha llegado la felicitación de Tebas. He mirado bien, pero lo importante es que estamos aquí. Él hace poco tuvo que abandonar su puesto en la UEFA, fue una pérdida de España, parece que las cosas no le van bien, pero yo pelearé por que nos vayan bien”.

“Me he sentido muy protegido y muy respaldado por todos los compañeros. Nos esperábamos un buen resultado, pero no sé si algún debutante habrá tenido este resultado”, ha añadido.

Por último, cuestionado por si la futura ley del Deporte, en la que ha tenido importante participación, es anti-Tebas, ha puntualizado: “No es una ley anti nada. Sobre todo quiero reforzar una idea, hay cosas seguro que se pueden mejorar, pero está claro que la administración tiene que tener una responsabilidad por encima del resto y pelear porque al resto de deportes les llegue lo que todos juntos generamos y eso no lo puede hacer una administración privada”.