Alicia Fuentes: "De los 25 años que he jugado, solo he cobrado los cuatro últimos"

Alicia Fuentes, una carrera excepcional, 40 años y más de 25 ligada al fútbol profesional. Actualmente milita en el Sevilla y mañana se pierde un gran partido para las aspiraciones de su equipo contra las actuales líderes, las chicas del Atlético de Madrid. La jugadora ha atendido la llamada de El Larguero y repasa lo que ha sido la carrera más longeva de toda la Liga Iberdrola.

Mañana no podrá ayudar a sus compañeras, salvo por el apoyo moral, por una lesión del cuádriceps, que le mantendrá apartada del césped durante tres semanas: "Es la primera vez que me rompo fibrilarmente. Es una anécdota que después de tantos años me rompa ahora".

El fútbol femenino ha evolucionado mucho, y Alicia es historia viviente de todo lo que ha ido pasando este deporte, hablándonos desde sus más duros comienzos.

"A los 15 fue cuando me fichó el Atlético Málaga. Yo tenía que desplazarme muchas veces en autostop, en el pueblo solo había un autobús al día, y fue difícil. Me siento orgullosa de haber sido partícipe del pasado. Todo ha evolucionado bien, lento, pero sí me hubiera gustado vivir más este momento, ya que estoy en el final de mi carrera", afirmaba.

Como ella misma dice, una de la parte más fea, ha sido lo que ha vivido el fútbol como su trabajo. No solo por la considerable menor remuneración respecto a la categoría masculina, sino porque más de 21 años ha jugado profesionalmente sin cobrar.

"Esa es la parte más fea. Con 25 años que llevo trabajando, ya que considero el fútbol mi trabajo, solo he cotizado cuatro. Eso ha cambiado, yo pertenezco al comité de AFE y para las que vengan detrás mía que no se encuentren en la situación que he vivido yo, que tengan esa garantía", declaraba la jugadora de 40 años.

¿Retirada?

"No sé contestar, decidido no lo tengo. Si ganamos la Copa de la Reina no hay mejor manera de retirarme, sino le daré un añito más. Quiero seguir aprendiendo y perteneciendo al equipo, es mi vida. Cuando vea que no pueda seguir aportando me iré, pero todavía me encuentro con fuerza".

El primer europeo femenino

Alicia fue la única jugadora que sigue en activo de aquella generación de españolas, que disputaron por primera vez un europeo femenino, el de Suecia y Noruega 97 "Tengo un recuerdo precioso de aquello. Yo no jugué, pero fue un partido precioso. La portera paró lo imparable. Es verdad que la repercusión que tuvo no fue nada, pero fue algo histórico. En mi pueblo me pusieron el nombre a una calle".