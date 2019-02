Pérez Mora: "Toño García está en la cárcel porque se ha cometido un terrible error y una tremenda injusticia"

Toño García, jugador del Levante, ha sido uno de los siete detenidos del juzgado de instrucción de Teruel. Cinco de ellos llegaron en calidad de detenidos y el jugador acudió de forma voluntaria, llamado a declarar, pero el juez ordenó su encarcelamiento sin fianza, ha contado José Manuel Alemán en El Larguero.

El futbolista mantiene una amistad desde hace pocos meses con el cabecilla de una organización que supuestamente se dedicaba a extorsionar a gente a través de una web de citas extraconyugales, tal y como informa Alemán.

Su abogado, Emilio Pérez Mora, ha atendido la llamada de El Larguero para explicar su situación actual: "Por desgracia, y cometiendo una tremenda injusticia, está encarcelado en el centro penitenciario de Teruel. Está ahí porque el juez ha entendido que hay un notable riesgo de fuga, porque ha entendido que no ha colaborado con la administración de justicia y porque ha entendido que cabe la posibilidad que incurra en reiteración delictiva".

"El juez entiende que una persona pública puede optar por fugarse cuando comparece voluntariamente con la Guardia Civil, permite que accedan a su domicilio y lo registren, ofrece cualquier dispositivo que quieran llevarse (...) Está en la cárcel simple y llanamente porque se ha cometido un terrible error y una tremenda injusticia", ha señalado Pérez Mora.

El abogado ha añadido: "Él nunca ha ido como testigo, siempre ha ido como investigado. Por motivo de determinadas relaciones de amistad con personas, evidentemente poco recomendables, fue en calidad de investigado. A día de hoy Toño jamás hubiera entablado ningún tipo de relación con ellos, pero en su momento estuvo con ellos, tuvo cierta relación de amistad con ellos, ni siquiera íntima. Sencillamente porque frecuentan los mismos restaurantes y locales de ocio de Valencia, y nada más (...) Una persona que quiere cometer y lo comete un delito debe ser castigada, pero aquí por incauto, tonto o corazón de buen alma, entiendo que no. Toño no tiene nada que ver con esos tipos delictivos que han citado".

"Es una auténtica locura, es un disparate. La causa está bajo secreto sumarial, pero a fecha de hoy no sabemos de qué se le acusa a Toño. No hay ningún ingreso. En casa de Toño encuentran 4.200 euros y este señor le dice que si se lo puede guardar en casa. Ese es el delito terrible que ha llevado a este señor a la cárcel. El fondo del asunto en su caso sería un blanqueo de capital que se solucionaría, por tonto, con una pena de seis meses. ¿Hace falta meterle en prisión y aniquilar su carrera profesional?", ha apuntado.

Pérez Mora ha sido extremadamente contundente en El Larguero: "Hemos ofrecido el pasaporte, que compadezca todas las semanas en el juzgado, hemos ofrecido cualquier tipo de garantía que se precise, y el juez ha decidido que se vaya a la cárcel. Llevo 25 años ejerciendo y es alucinante, esto me da miedo, pero no como abogado, sino como ciudadano, porque me puede pasar".

"Vamos a interponer un recurso en tres días. Confiamos en que haya una modificación de esta medida o al menos que se nos permita eludir la prisión provisional, con una fianza o las medidas cautelares que se precisen. Sinceramente, con la administración de justicia los plazos son impredecibles, si les digo algo, me lo invento", ha concluido.