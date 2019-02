¿Es improcedente el despido de Woody Allen?

Woody Allen ha demandado a Amazon Studios, según publica la revista Variety, por no haber estrenado su última película y rescindir su contrato para dirigir otras tres más “por una acusación sin fundamento de hace 25 años”, según se recoge en la demanda. Vuelve la polémica en torno a las interferencias entre la vida privada de un creador, por oscura que sea, y su creación. Aunque esta tiene tintes propios.

Porque no se trata de una persona condenada, ni siquiera procesada por haber cometido, presuntamente, un delito. Hace años, la investigación judicial contra Woody Allen por haber abusado, presuntamente, de una de las hijas adoptivas de Mia Farrow, acabó sin cargos. Hace un año, Dylan Farrow desempolvó el asunto y la acusación, de nuevo no tuvo ningún recorrido penal. Como tampoco ha acabado en los tribunales la revelación de la actriz Christina Engelhardt que, a finales del año pasado, dijo haber tenido una relación con el director hace 43 años, cuando ella era menor. No pondremos la mano en el fuego por la vida personal de Woody Allen, pero lo que es diáfano es que penalmente está limpio. Tanto como cuando firmó su contrato con Amazon, que tendrá que explicar qué es lo que ha cambiado para rescindirlo, porque quizás nos falten datos.