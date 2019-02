¿Hay hombres que solo eyaculan si se masturban ellos mismos?

UN 46% de las mujeres reconoce que no tiene relaciones cuando menstrúa. Carol Armero, sex coach, nos acompañó para ilustrarnos sobre cómo podemos facilitar el sexo aun con sangre de por medio. La libido varía en cada persona. No todas estamos tan excitadas, no todos quieren tener relaciones sexuales, pero nosotras queremos que ni la menstruación sea impedimento para tener sexo. Lo primero, asumir que tener la regla no implica no quedarte embarazada. Las medidas de protección, siempre. Carolina nos habló de un tipo de tampones sin celulosa, de tejido esponjoso y forma cónica que actúan como un tapón para contener la hemorragia. Fundamental embadurnarlos bien de lubricante y colocarlos a la entrada de la vagina. Carol nos explicó todas las dudas al respecto y nos explicó que las copas menstruales también pueden utilizarse, pero solo a veces. “Más orgasmos y menos ibuprofeno”.

Y nos llegó una consulta de una oyente en la que se preguntaba si era verdad que podía haber hombres que solo conseguían eyacular con la masturbación. Eduard García Cruz, urólogo especializado en salud sexual explicó que así era. Hay hombres que, si no se masturban, no consiguen alcanzar ni el orgasmo ni la eyaculación. “Tanto hombres como mujeres pueden ser, desde un punto de vista de experimentación, más promiscuos y consiguen explorar diferentes maneras de conseguir el placer y eyacular y otros no. Hay gente que tiene "fijación por el método’ que consiste en tener y usar siempre una manera”. Admitió también que esto no es nada malo, a menos que complique la relación por que la pareja no entienda por qué sucede. “En algunas enfermedades como la diabetes, cuando los nervios no funcionan correctamente, los coitos se alargan por la incapacidad de llegar al máximo de placer. Estos enfermos suelen terminar masturbándose por este motivo.” La oyente tenía la duda de si no era ella la que lo hacía mal, o si tenía una vagina que no fuera de su gusto. “Lo mejor es hablarlo. Tal vez es una preferencia sin más. O quizás que se eche de menos algo. Los hombres somos más herméticos y reacios a hablar, pero mi consejo es que hablen.” No nos escapamos, o hablamos de sexo o esto se va a pique. El doctor contestó a la duda de otra oyente. En este caso, la mujer se cuestionaba por qué uno de sus amantes era incapaz correrse en el coito y si influía que se masturbaba varias veces al día.¿Afecta? Pues sí. Afecta. “Las masturbaciones repetidas afectan al deseo. Si quedamos esta noche a partir de cierta hora de la mañana, mejor que no haya habido masturbaciones. Para que la desee aún más”. Y nos encantó corroborar que nunca debemos ceder a la presión de no usar preservativo porque, aunque detalló cuándo afecta a la sensibilidad del pene. Pero sobre todo: busquemos preservativos a medida. Pasen un ratito eligiéndolos en su farmacia. De verdad.

Qué bueno celebrar con los chicos de El Mundo Today que están de cumpleaños, diez años escribiendo noticias satíricas, algunas absolutamente sexuales. Xavi Puig y Kike García, los fundadores, desgranaron con nosotras cuánto sexo hay en la vida, las risas e incluso sus camas.

Cristina Fallarás sigue enarbolando su bandera para alzar la voz y #Cuéntalo ha llegado ya al Parlamento Europeo. Nos enteramos también que una científica mexicana ha conseguido erradicar el VPH en un grupo de mujeres infectadas. Es la primera vez que ocurre. Gracias, doctora Ramón Gallegos. Y, entre todas esas noticias que nos trae Elia Fernández, nos explicó junto a @_Mneme cómo es posible masturbarte cuando tienens las uñas de Rosalía.

Y, permítanme, esta noche les cuento por qué considero ‘elegir’ el verbo más bonito del diccionario.