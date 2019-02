"Soy prácticamente de Bilbao, así que no firmo el empate"

Óscar de Marcos fue uno de los grandes ausentes en la alineación del Athletic en el pasado derbi vasco ante la Real Sociedad al estar sancionado. Esta jornada los bilbaínos reciben al Barcelona en San Mamés y el jugador ha repasado la actualidad del equipo en el último tramo del Carrusel Deportivo con Yago de Vega.

"Desde pequeño esperas que lleguen estos partidos. Hay partidos durante la temporada muy marcados y este fin de semana así va a ser. Son muy bonitos, el aficionado está con esa ilusión de poder disfrutar y acompañar al equipo a conseguir un buen resultado", responde De Marcos sobre la visita del Barcelona a San Mamés.

Precisamente la previa del encuentro está marcada por la posible ausencia de Leo Messi en el once blaugrana, aunque para Óscar De Marcos "puede descansar. He jugado bastantes partidos contra él y te las prepara siempre. Si no está creo que nos puede venir bien".

Ante esta gran cita del calendario, varios equipos suelen firmar el empate antes de iniciarse el encuentro, aunque no es así en el caso del vasco: "En casa tenemos que hacernos fuertes. Soy optimista, luego depende de cómo vaya el partido igual te digo que nos hemos quedado cortos o que lo tenía que haber firmado. Soy ya de Bilbao prácticamente así que no te lo firmo".

La temporada del Athletic comenzó de manera irregular, lo que les hizo coquetear con las posiciones de descenso: "Tuvimos una primera vuelta muy difícil. No nos acompañaban los resultados, no sabíamos leer el fútbol que nos proponía Eduardo (Berizzo) a pesar del trabajo que se hizo y es verdad que desde la llegada de Gaizka (Garitano) hemos tenido esa buena racha".

Precisamente en las últimas semanas en Bilbao se empieza a hablar de la renovación de Gaizka Garitano gracias al cambio de dinámica del equipo. Sin embargo, Óscar De Marcos considera que "ahora mismo tenemos que seguir centrándonos en ganar partidos e intentar salir de esos puestos que, aunque hayamos sacado la cabeza, aún estamos ahí" para terminar reconociendo que el entrenador "se lo está ganando".