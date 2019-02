Manu Carreño: "Esto del Madrid no puede ser casualidad"

Vuelve la Champions para el Real Madrid y vuelve el equipo blanco a disputar su competición favorita en su mejor momento del curso. Manu Carreño opinó en El Larguero sobre este buen momento del equipo de Solari y sobre el cambio radical que ha dado en las últimas fechas.

"Los madridistas son conscientes de que esto ha cambiado. Y, además, no les sorprende. Porque no es el primer año que el equipo viene de una racha malísima, que en el inicio de temporada se descuelga en la Liga y que llega febrero y se enchufa. Esto no puede ser casualidad ya tres años seguidos, cuatro", comenta el director de El Larguero.

Carreño luego se pregunta las causas de este cambio en el equipo blanco: "¿Es la preparación física? ¿Ha sido Pintus? ¿Ha sido Solari, que ya ha dado con la tecla?".

Y continúa: "¿Son los jugadores que les da igual el entrenador que le pongan? Que al final los jugadores dicen "a partir de ahora nos toca". ¿Cómo se puede explicar que otra vez el Madrid esté así?".