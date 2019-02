¿Una nueva acepción para nuestros oyentes?

En el Día Mundial de la Radio no quiero polemizar, pero sí que me gustaría hacer una petición a la RAE. Una petición en nombre de los oyentes, que según la definición genérica que ofrece el diccionario son “los que oyen”, sin que haya acepción concreta para los que oyen o escuchan la radio. La Academia fue sensible a la aparición del medio, en 1924. Y en su primer diccionario, editado en 1936, recogió ya las palabras “radioescucha” y “radioyente”. La primera, usada por locutores en los primeros años, es palabra moribunda. Y la segunda, radioyente, aunque se sigue usando, no es la más extendida cuando nos dirigimos o nos referimos a nuestros oyentes.

Se trataría de incluir una nueva acepción a la palabra y supongo que no tendrán inconveniente. A partir de radiorreceptor, por ejemplo, acabaron registrando “radio” para referirnos al aparato cuando ya nadie iba a una tienda a pedir un radiorreceptor. Y además, si “la persona que asiste a un aula sin estar matriculado como alumno” tiene su correspondiente acepción en la palabra oyente, creo que quienes nos escuchan, que son muchos más y se cuentan por millones, también tendrían este pequeño derecho. Es poca cosa, sin duda. Y no nos importará si no nos hacen caso, pero lo recibiríamos como un pequeño detalle cuando la radio está a punto de cumplir un siglo de vida.