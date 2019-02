Nacho, sobre el VAR: "El árbitro es quien tiene que interpretar finalmente la decisión"

El Real Madrid se ha impuesto ante el Ajax en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League con un 2-1 muy positivo de cara al próximo encuentro dentro de tres semanas. Nacho Fernández ha comentado en zona mixta que lo mejor ha sido el resultados y que están "muy contentos".

El jugador del Real Madrid, quien pudo disputar los 90 minutos de partido debido a la ausencia de Varane por enfermedad, ha explicado que no les sorprendió el juego del Ajax, quienes salieron al campo con mucha intensidad: "Sabíamos como jugaban. La primera parte ha sido de sufrir y apretar".

Y es que el Ajax no ha pasado por sus mejores meses. Tras la situación tan complicada en su Liga ha sorprendido a muchos la intensidad que mostraron en el campo, especialmente en la primera parte. Según Nacho, "en el fútbol da igual lo que han hecho anteriormente, aunque seas campeón del Europa" y que los partidos hay que jugarlos desde que pita el árbitro. "El Ajax ha demostrado un nivel muy alto, es un equipo que personalmente me gusta mucho como juega", comentaba el jugador del Madrid.

Además, el defensa ha tenido unas bonitas palabras hacia su compañero Sergio Ramos, quien cumplió este miércoles los 600 partidos como jugador blanco: "Sergio es el capitán y el alma de esto equipo. Muchos jugadores no consiguen hacerlo en su carrera y el lo ha hecho en un club como el Real Madrid. Es un espejo donde fijarse, no solo los chavales si no los jugadores de primer nivel".

Como ya viene siendo habitual, el VAR ha vuelto a abrir una nueva polémica. La tecnología estuvo presente en Ámsterdam para anular el primer gol del Ajax, que se pitó como fuera de juego. Esta acción ha abierto un nuevo debate sobre el uso del VAR, especialmente tras el derbi madrileño de este fin de semana. "La diferencia es que el árbitro ha ido a mirar, creo que es el que tiene que interpretar finalmente la decisión. El VAR es positivo siempre que sea igual en todos los sitios, que ayude al deporte. Creo que ha sido una decisión correcta", sentenciaba el jugador.

Pero el que si sigue levantando pasiones entre los aficionados es Vinicius, quien ha vuelto a firmar un gran partido dando la asistencia del gol de Benzema. Su compañero de equipo, Nacho, ha declarado que "puede llegar a los top pero aun tiene que seguir trabajando mucho y rodearse de buena gente". El defensa confirma que en el Madrid "confiamos en él y el madridismo está muy ilusionado con él".

Por último, Nacho quiso recalcar que "no hay nada decidido" y el partido de vuelta es muy importante a pesar de que "el resultado es muy bueno después de la primera parte que hemos tenido". "Al Madrid no hay que darlo por muerto. Sabemos aguantar bien los golpes. En el partido de hoy no estábamos cómodos, no ha sido de nuestros mejores partidos", zanjaba el defensa del Madrid.