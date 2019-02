Ramos reconoce que 'forzó' la amarilla que le hará perderse la vuelta ante el Ajax y podría ser sancionado

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, habló en zona mixta tras el triunfo de su equipo frente al Ajax y en una fecha importante, ya que cumplió los 600 partidos como jugador blanco.

"Es un orgullo por el esfuerzo y la dedicación que requiere estar durante tantos años ahí arriba y llevar el brazalete de capitán y representar al Madrid es algo que te incita a seguir trabajando y manteniendo esa ilusión intacta al vestir esta camiseta", reconoció Ramos durante esta cifra mágica.

Ramos, eso sí, se perderá el partido de vuelta ante el Ajax por acumulación de tarjetas. Aunque en zona mixta no comentó nada, previamente y ante las televisiones, el sevillano reconoció que forzó esa segunda tarjeta.

"Lo he decidido así, minuto 88, he recibido una tarjeta y me perderé ese partido pero animaré como un ultra más", señaló Ramos. Esta metedura de pata podría acarrear una sanción ya que como bien ha dicho Iturralde González en 'El Larguero' si esta información llega a oídos de la UEFA podrían sancionarle con otro partido más y perderse un hipotético partido de ida en los cuartos de final.

Ramos habla en Twitter

Ramos publicó pocos minutos después un par de tuits en los que reconoce que en un encuentro con la tensión de ese Ajax-Real Madrid hay que tomar decisiones en cuestión de segundos y que en ningún momento forzó la tarjeta amarilla para perderse la vuelta en el Bernabéu.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019