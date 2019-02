Brigitte Vasallo: "La monogamia no es una práctica, es un sistema"

El amor es ciego, pero no por ello es igual a lo largo de los tiempos. Para explicar cuál es la situación actual hemos invitado a la escritora Brigitte Vasallo, que asegura que no hay una definición de poliamor como tal, si no que hay diversas relaciones que se salen del catálogo de lo considerado normal.

Para aprender y abrir la mente también hemos tenido la opinión de los oyentes, donde hemos conocido sus experiencias, desde la monogamia hasta la anarquía relacional en un mundo en el que lo establecido es tener pareja. "La monogamia no es una práctica, es un sistema"