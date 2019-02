"Cuando escribimos no nos inventamos cosas. Por eso los libros resuenan"

Es escritora, activista antirracista, feminista y LGTBI. El trabajo de Brigitte Vasallo analiza la islamofobia de género y el homonacionalismo, un término acuñado para describir el uso de la diversidad sexual y de los Derechos LGTBI para sostener posturas en contra de la inmigración. La activista defiende el poliamor en las relaciones afectivas pero advierte de su origen neoliberalista y sus riesgos, como le comenta a Macarena Berlín a lo largo de una conversación sobre el amor y el mundo que nos rodea.

Vasallo dejó los estudios muy joven, como ella misma advierte, pero su interés por lo que sucedía en el mundo nunca cesó. "He pasado toda la vida tratando de entender cosas que me atravesaban el cuerpo, acercándome a la teoría de otras maneras". En la actualidad, es docente en el Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La escritora manifiesta que entiende la escritura como un espacio de reafirmación radical. "Yo siempre que digo que cuando escribimos no nos inventamos cosas", asegura Vasallo, cuyo libro actúa como un espejo, reflejando la realidad que vivimos. "Lo que tenemos es una antena para recoger cosas que ya están en el aire. Por eso los libros resuenan, porque en realidad lo que he hecho es plasmar las cosas que nos están pasando a todas".

Autora de la novela Pornoburka y de numerosos relatos recogidos en libros colectivos como Un esfuerzo o Relatos marranos, acaba de publicar Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Un trabajo en el que no cuestiona solo lo construido hasta el momento en materia de amor, también en lo que respecta al poliamor. Comenta la activista que el poliamor y la poligamia no son tan diferentes y, sobre todo, que escuchar es la clave para poder aprender sobre nuevas relaciones afectivas.

Defiende el poliamor dentro de las relaciones, pero advierte su claro tinte neoliberalista. Sostiene que el sistema patriarcal impone un amor romántico, cerrado e identitario frente al que se encuentra el poliamor. Este último es visto por Vasallo como una idea neoliberal vendida como progresista. Aclara la activista que no cree que el poliamor sea neoliberal per se, y es que para la escritora "las personas estamos muy empapadas de neoliberalismo y podemos hacer lo que nos dé la gana, que vamos a estar empapados de este".

Pensamiento monógamo, terror poliamoroso está escrito en femenino. Brigitte se apoyó en el pensamiento de Heidegger que gira en torno a la idea de que no hablamos el lenguaje, sino que es este el que nos habla. "Ni ha caído el patriarcado, ni la RAE se ha hundido, ni resulta que la gente no lo ha podido leer porque no lo han entendido", bromea la escritora.

Comercial y biopolítico, así califica Brigitte Vasallo el día de San Valentín. Su mirada le lleva definir esta celebración como el gran momento de propaganda de la pareja. "Se nos anima a través del amor a comprar cosas", y prosigue con determinación, "se nos disciplina sobre cómo debemos organizarnos amorosamente". Explica Vasallo que todo ello se realiza de una manera sutil de mano de las campañas de marketing que nos atropellan de tal manera que resulta en que quien no tiene pareja, parece haber fracasado. Así, reclama la activista la cultura del fracaso. "Las feministas tenemos que reivindicar mucho más el feminismo del fracaso, y no el del éxito, porque sabemos que el éxito se mide en unos términos que precisamente son los términos del adoctrinamiento".

El panorama actual amoroso parece un hipermercado de los afectos y un consumo de cuerpos y relaciones. Cuenta la escritora que en función de la pareja que tienes o, incluso, de cuántas se tiene, se vale más o menos en el mercado. "Asusta verlo así", afirma Vasallo, quien tampoco considera que nos relacionemos de esta forma de manera consciente. "Creo que es el signo de los tiempos", sentencia la activista. Vasallo cree que el tema de estar atada a una pareja toda la vida ya no es necesario, gracias a muchas luchas, entre las que destaca la feminista. Sin embargo, sí considera que la necesidad social de tener pareja acecha de cerca y genera tensión, porque, afortunadamente, "estamos ante una época de cambios".