El regreso a lo grande de The Limboos

The Limboos regresan a las tiendas este mes de marzo con Baia, su tercera entrega y la más potente de su interesante viaje musical. El nuevo disco de la banda afincada en Madrid tiende puentes sonoros en nuevas direcciones y capta la enorme potencia de esta formación que tiene en la música negra su génesis.

En esta nueva entrega, The Limboos arrolla con una colección de canciones repleta de pequeñas maravillas y por ello, el grupo ha dudado a la hora de elegir los primeros sencillos. “No ha sido una decisión fácil ya que vemos singles por todas partes a lo largo del disco”, explica Sergio Alarcón. “Podría parecer soberbia, pero es puro convencimiento por el resultado final de Baía”, añade.

La banda presentó su nueva entrega con Where Did She Go, una canción que ya anunciaba que el grupo tenía algo especial entre manos. “Con ese adelanto queríamos que se incrementarán las ganas por descubrir el disco entero”. Ahora el grupo presenta Big Shot, uno de los temas más directos del LP y que representa perfectamente el espíritu del grupo.

Han pasado ya unos años desde que el grupo se presentó en sociedad en 2014 con un álbum que sonaba fresco y original en pleno boom de la música negra hecha en España. Desde entonces, el grupo no ha parado de avanzar ampliando horizontes y público. “Siempre quieres crecer con cada disco y es algo casi tópico decir que tu último trabajo es el mejor. Estamos tremendamente orgullosos de nuestros dos discos anteriores, pero con Baía creemos que hemos conseguido dar un paso más allá”.

Un paso contundente para un grupo con una enorme capacidad de llamar la atención. “Nosotros tuvimos la suerte de hacer ruido incluso antes de haber grabado nada. Llegar a publicar Space Mambo ya fue un sueño hecho realidad que sin embargo, solo fue el primer gran paso de muchos que han venido después”. Cinco años después de aquel primer y explosivo sencillo, The Limboos han recorrido muchos kilómetros tocando en todo tipo de recintos, eventos y en condiciones. Hasta en burdeles han presentado sus canciones. “Aunque han cambiado muchas cosas lo que no ha variado es que seguimos buscando nuestro propio camino sin atender mucho a modas o etiquetas. Somos unos inconformistas con la fortuna de dedicarnos a lo que nos gusta”, relatan.

Para su tercera entrega, el grupo ha trabajado a fondo elevando el nivel de exigencia y dando un golpe encima de la mesa. “En este disco no propusimos dar los mejor de nosotros en cada una de las once canciones que componen el disco, no conformarnos con una buena idea sin más”, confiesa Alarcón.

¿Cuál es la historia detrás del vídeo?

“Big Shot habla de un tipo algo altivo que se ha hecho a sí mismo”, explica Sergio.” Mientras pensábamos una temática para el vídeo, surgió la idea de que girase entorno a una partida de bolos. Al final, nos pareció más vistoso (y accesible) que en vez de bolos fuese una partida de billar. A partir de ahí, entre Víctor Fernández Peñaranda, el director, y nosotros, empezamos a dar forma a la idea, buscando algo sencillo pero directo. El resto ha sido fruto del buen ojo de Víctor y la fantasía visual que ha surgido en un sitio tan emblemático como La Vía Láctea. Por supuesto, hubo revisión de El Color del dinero y de alguna forma, el espíritu de Paul Newman ronda por ahí.