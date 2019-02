La razón por la que Will Smith rechazó interpretar a Neo en Matrix

Keanu Reeves es, junto a la cascada de letras verdes y el efecto de bala a cámara lenta, uno de los iconos más reconocibles de la trilogía The Matrix. No obstante, antes de que el actor canadiense fuera elegido como el protagonista de este clásico cinematográfico, los responsables de su realización valoraron otras opciones. Entre ellas destacaba la de Will Smith, el actor de moda por aquel entonces.

Después de conquistar a la audiencia con El Príncipe de Bel Air, Will Smith se convirtió en uno de los rostros favoritos de la ficción estadounidense. Gracias a ello, el actor recibiría un gran número de ofertas para participar en películas como Dos policías rebeldes, Independence Day, Men In Black o Wild Wild West, película por la que acabó pidiendo disculpas.

"Imagina que estás en una pelea..."

Entre estas ofertas destacaba la de The Matrix. Una película de ciencia ficción, dirigida por las hermanas Wachowski, que se convertiría en una de las sagas más relevantes de la historia reciente del cine. No obstante, el actor decidió prescindir de esta oferta para trabajar en Wild Wild West. Dos décadas más tarde, Will Smith ha dado a conocer las razones por las que rechazó el papel.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de YouTube, el actor ha reconocido que las hermanas Wachowski no lograron convencerle para interpretar a Neo en The Matrix debido a un discurso inicial demasiado confuso en el que le hablaron sobre las peleas tan características de la saga.

"Entonces preferí hacer Wild Wild West"

Con el objetivo de recrear cómo fue dicha reunión, el actor opta por imitar a los por aquel entonces hermanos Wachowski a través de una parodia animada: "Mira, imagina que estás en una pelea y pegas un salto, pero puedes pararte en el aire y el público podrá verte girando 360 grados mientras saltas. Vamos a inventar unas cámaras para que la gente pueda ver el salto completo y cómo te paras a la mitad.

Debido a esta presentación tan confusa, el actor de Filadelfia se decantó por otros proyectos como Wild Wild West. Una decisión, de la que afirma no sentirse orgulloso, que fue fundamental para que Keanu Reeves pudiera convertirse en Neo y que Laurence Fishburne interpretara a Morfeo: "Si lo hubiera hecho, por ser negro, Morfeo no hubiera sido negro. Entonces habría arruinado Matrix, así que les hice un favor a todos".