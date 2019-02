Esta declaración de amor de Oriol Junqueras diciendo que ama a España que nadie se ha creído, yo sí me la he creído. Porque es la declaración de amor de un extranjero. A un extranjero le pones doscientas cámaras de televisión y un micrófono en Madrid y lo primero que dice es: “Yo amo a España”. Ni el más facha te dice “amo a España”, te dirá: “Viva España” o “Doy la vida por mí país, pero mi dinero prefiere Suiza”. Pero “amo España” el único español que lo dice es Julio Iglesias, y porque no vive aquí. Hubiera quedado más claro si Junqueras dice “amo España, la siesta, sus tapas y sus toros”, pero hubiera sido delatarse.

Seguir leyendo