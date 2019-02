Las paparruchas de la semana

El día que Torra perdió 100.000 votos

El martes Joaquim Torra estuvo en Madrid. Quería acompañar a los políticos y a los activistas independentistas en el día que empezaba el juicio del procés. Aprovechó para dar una rueda de prensa para defender el derecho a la autodeterminación y, para hacerlo, se apoyó en los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre. "Yo vuelvo a poner en valor los trescientos mil catalanes que el 1 de octubre votaron que no. Eso me parece importantísimo". Apenas trece horas después, estuvo en Onda Cero y ofreció otro dato: "En ese referéndum doscientos mil catalanes votan que no a la indepedencia. Doscientos mil catalanes que votan no y en esas condiciones. Yo lo quiero poner en valor". De un plumazo se han evaporado 100.000 supuestos votos del 'No'. Llama la atención que Torra que quiere poner en valor una cifra para construir su razonamiento no la conozca. Si consultamos los datos que ofreció la Generalitat en el escrutinio oficial del referéndum ilegal encontramos el dato definitivo. Votaron por el 'No', es decir, por quedarse en España: 177.547 personas.

El exceso de Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Fue un debate que ya adelantaba el tono eletoral que nos espera en los próximos meses y, quizás, la intensidad del debate la llevó a cometer un exceso: "Estos presupuestos incrementan las pensiones de catalanes, riojanos o andaluces. Elevan las rentas a los trabajadores precarios que cobrarán un mayor salario en Balares, Aragón o en Murcia". La revalorización de las pensiones suele ir en los presupuestos, pero esta vez se aprobó en un Real Decreto Ley a finales de diciembre para que estuviese lista el 1 de enero. El Gobierno lo hizo en el caso de que los presupuestos encallaran. Lo que sí es cierto es que si se elevan las pensiones y aumenta el déficit de la Seguridad Social ese agujero lo cubren los Presupuestos Generales del Estado. La ministra también habla de las rentas de los precarios, pero el salario mínimo interprofesional siempre se decide en un decreto que se aprueba a finales del año anterior. Por tanto, la afirmación de la ministra es confusa.