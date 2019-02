¿Educar en finanzas antes de los 12 años?

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un curso dirigido a 30 docentes para enseñar finanzas a niños de primaria y explicarles qué es un préstamo, qué son los tipos de interés o cómo poner en marcha un plan de pensiones. Muchos maestros han levantado la voz porque sospechan que puede ser una iniciativa “perversa” destinada a inocular una ideología neoliberal y de consumo. PSOE y Podemos creen además que antes de llegar a las finanzas los profesores tienen otras importantes lagunas que llenar en materia de inclusión, convivencia escolar, educación afectivo-sexual o igualdad de género.

Si esto es así, lo lógico es que en el orden de prioridades las finanzas ocupasen un puesto relegado, desde luego. En cuanto a un posible adoctrinamiento neoliberal, habrá que ver cuáles son los contenidos propuestos. En principio no parecería mal que en la educación obligatoria, junto a las enseñanzas clásicas, se incluyan otras materias para la vida, desde la cocina a la fontanería pasando, por qué no, por las finanzas. En todo caso, la única duda que nos queda es la edad. Y no parece que antes de los 12 años, cuando quizás no tengas ni propina ni paga que administrar, cuando ni te enteras de cuál es el IVA de “los chuches”, tengas la inquietud y la necesidad de zambullirte en el proceloso mundo de las finanzas.