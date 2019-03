Matemáticos que escriben (bien)

"Los modelos matemáticos tienden a castigar a los pobres y oprimidos de nuestra sociedad, mientras enriquecen aún más a los ricos". La afirmación es una de las que pueden leerse en el libro Armas de destrucción matemática, de Cathy O’Neil, una científica de datos —o lo que es lo mismo, una matemática— que nos proporciona una mirada necesaria sobre un mundo, el de los algoritmos que manejan cada vez más espacios de nuestra vida, al que no podemos permanecer ajenos. Después de trabajar durante años en Wall Street generando y aplicando algoritmos al negocio de las finanzas, O’Neil sintió la necesidad de reflexionar sobre cómo esas herramientas matemáticas, cuando están mal concebidas o son sesgadas, pueden convertirse en armas de destrucción masiva. Un algoritmo, nos dice O’Neil, no es más que "una opinión incrustada en fórmulas matemáticas". Y, por la forma en que se construyen y aplican, tienden a agravar las desigualdades y no a reducirlas. Entre otras cosas, porque como dice la autora, "los asuntos de los privilegiados, cada vez más, exigen que los procesen personas, mientras que los de las masas los procesan máquinas". El daño no es culpa de la herramienta, sino del uso que se le da: si así se quisiera, los algoritmos podrían servir para reducir desigualdades e injusticias, pero no es eso lo que buscan quienes los crean y financian. Hay que felicitar a Capitán Swing, la editorial española que nos permite leer este libro en nuestra lengua. Porque hay matemáticos que tienen una historia que contar, y que además saben contarla.

