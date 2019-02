Las "sospechosas" almohadas que cuestan 2.750 euros

Este domingo hemos contado la historia de unos productos para la cama bajo sospecha. Por los efectos supuestamente beneficiosos para el descanso no demostrados y también por sus precios - 2.750 euros un almohadón y un cubre camas - y por su peculiar captación de clientes. Como nos ha contado el familiar de un afectado, “los engatusan” con el regalo de un jamón si acuden a una “charla” en un hotel sobre productos de salud y “les acaban vendiendo una almohada y un cubrecamas por 2.750 euros”, ha relatado en Ser Consumidor hoy Manuel Enriquez. Ha dicho, además, que el familiar por el que hablaba “tiene reconocida una discapacidad del 70%”.

La empresa “inventora” de estos materiales aplicados a productos de la cama “que generan un ambiente más cargado de aniones que de cationes” ha defendido las propiedades de su producto en el programa, aunque el investigador de la universidad que lo “patentó” ha dicho que “nosotros no hablamos en ningún caso de beneficios para las personas”. Dos investigadores, entre ellos José Miguel Mulet, también han intervenido y han puesto serias dudas sobre los beneficios de estos productos. Mulet ha dicho: "desde el punto de vista de la física más básica sin energía no puedes ionizar nada, así que si no tiene no hace nada... me chirría lo que dicen del efecto de estas sábanas".

Seguros médicos con “trampa”

En el programa también hemos conocido el caso de una usuaria que llamó para informarse por un seguro médico y sin concretar ni firmar la póliza, denuncia que la están tratando de cobrar el primer pago y que recibe llamadas “amenazantes”. Asegura que “cuando vi las condiciones por escrito les dije que no, pero me han pasado el primer recibo”. Nos ha contado su odisea y el experto en seguros como Carlos Lluch ha contado que “no es un caso excepcional” y ha dicho que al no haberla informado de su derecho al desistimiento lo debería poder anular sin ningún problema.

Baleares: fin a los coches diésel y gasolina

¿A favor o en contra de la desaparición de los coches diésel y gasolina? El Parlamento de Baleares ya ha dicho esta semana que en 2025 no habrá coches diésel en las islas y de gasolina en 2035. Y nosotros hemos conocido las opiniones de dos expertos, con punto de vista totalmente contrario: la de Andrés Vidal, presidente de la Asociación Balear de Distribuidores de Automóviles y la de Pau de Vilchez, subdirector del Laboratorio de Investigación en Cambio Climático de la Universidad de Baleares.

App para regalar cómodamente

Hemos hablado de una App que te permite comprar regalos con más facilidades, con menos presión por no acertar y que hasta para el afortunado que recibe el regalo todo le será más fácil, por ejemplo, si no le gusta.

Y nuestro asesor

Y Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, ha orientado a los oyentes con problemas.