¿Aceptarías que tu pareja se acostara con otros?

Nos contó Elia Fernández, gracias al último estudio de Lelo, que cada vez se regalan más productos eróticos. Qué bien. Eso supone que nos lo pasamos mejor; los juguete de cama, de verdad, son muy divertidos. Somos nosotras las valientes, curiosas y compradoras. A ver si nuestros amantes se dan cuenta de que, si se animan a regalarnos posibilidades sexuales, probablemente influya también en sus placeres… Mediquo y Claudia Kösler, psicosexóloga, hablaron de las cuestiones que más dudas plantean en las terapias: no sentir nada en las relaciones sexuales y las cuestiones del orgasmo nos preocupan muchísimo, motivado, todo, por las prácticas sexuales erróneas y la nefasta educación recibida. También estamos obsesionados con la duración del coito y la eyaculación, tanto femenina como masculina. ¿No será mejor empezar a aprender de todo esto?

Una pareja de largo recorrido nos contó que, desde hace un tiempo, él no siente tanto deseo y sus relaciones sexuales han mermado. Para alcanzar el orgasmo, no les queda otra que la masturbación, que, además, es individual. Carolina Armero, coach sexual, nos contó que la falta de libido masculina es una realidad que no se reconoce casi nunca. “Muchas veces fingimos que hemos llegado al máximo placer y no es así. Lo que pasa es que no exploramos más.” Con los años, nuestras inquietudes sexuales crecen y no nos conformamos con lo que nos ha valido antes”. Cada persona es diferente, lo que le pase a nuestros amigos no nos vale, por eso es importante desarrollar cada uno su método para mejorar su sexualidad. Ambos reconocieron también que querían experimentar sexualidades diferentes a la que mantienen, pero hay un matiz que a ella le incomoda y es que él no disfruta con sus felaciones y ella no sabe hacerlas de otro modo. “Tienes que tener una autoestima brutal para que no te afecte que tu pareja se acueste con otros”, la necesidad de que esto no genere problemas es fundamental antes de iniciar una sexualidad abierta.

Nuestro repertorio de fantasías sexuales, esta semana, se ha adentrado en la gestión de aquellas que nos incomodan y angustian, las problemáticas. Miguel Vagalume, sexólogo y especialista en sexualidades no convencionales, admitió que problemáticas son todas aquellas que tocan algún terreno tabú o prohibido. Y me corrigió, porque yo pensé que eran reprobables y no lo son. Las mías no tienen por qué tener nada que ver con la de los demás. “Si cuando soñamos no nos machacamos, soñemos lo que soñemos, ¿por qué lo hacemos al pensar en fantasías sexuales?” Pero lo mejor, el análisis que se hizo respecto a la pedofilia, la fantasía sexual de tener sexo con menores.

Ojalá tengamos muchísimos más educadores como Juanito Libritos, porque nos explicó maravillosamente cómo educar en diversidad en los institutos. Un gustazo.

Aunque también fue magnífico saber que sí, señoras, podemos no tener semana de descanso si estamos tomando la píldora y nuestras reglas son dolorosas y muy abundantes. Tuvimos la suerte de tener a Cristina Redondo, ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz que nos tranquilizó: “No hay ningún problema por no hacer esa semana de descanso”. ¡Qué bien! Muchas descansarán sin su dolorosa menstruación.

Qué bueno y placentero me resulta analizar a los amantes, para recordarlos toda mi vida…(Máxime con Depeche Mode de fondo).