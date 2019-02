Jenni Hermoso: "El partido se va a notar en los pequeños detalles"

El Atlético de Madrid femenino jugará este domingo a las 11:00 la semifinal de la Copa de la Reina en Cerro del Espino. La actual líder de la Liga Iberdrola se enfrenta a uno de los equipos más duros de la competición, el F. C. Barcelona, en lo que Jenni Hermoso ha definido como "una final anticipada".

La jugadora del Atlético ha atendido a los micrófonos de Carrusel Deportivo a unas horas de la semifinal. "Es un partido a una carta. Quien marque un gol más que el otro va a pasar. Los dos equipos estamos muy preparados para ganar, va a ser un partido muy competitivo", comentaba. Un partido que se firmará con "un resultado corto" y se notará en "los pequeños detalles, un error que sepa materializar el equipo contrario".

La delantera, quien había jugado en el Barcelona hace unos años, se enfrentará mañana a su ex equipo. "La vida da muchas vueltas. Al final siempre vas a querer que tu equipo gane, defendiendo el escudo que llevas. Me toca defender el del Atleti y mañana saldremos a darlo todo para pasar a la final" explicaba, pero puntualizando que su relación con sus ex compañeras que no ha cambiado: "Más allá de la rivalidad, somos amigas".

Tras el éxito del fútbol femenino en San Mamés hace unas semanas, la posibilidad de jugar en el Wanda Metropolitano se concebía como una opción para este partido. Finalmente, volverán a jugar en Cerro del Espino, donde las entradas se agotaron dos horas después de ponerse a la venta: "Si podríamos haber llevado a más gente y afición. Nuestro campo es el Cerro y estamos dispuestas a jugar donde sea. Esperamos que vengan todos con ganas de animar y que el Barça sienta que la afición del Atleti es un punto a favor", declaraba Jenni.

El Barcelona llega a las semifinales de la Copa de la Reina en una situación complicada, lejos de poder alcanzar el título de Liga aunque el Atlético no bajará la guardia. "Pueden venir con la herida abierta y poder hacerles daño o con las garras para hacemos sufrir. Van a venir al 200%, es un partido importante para ellas", zanjaba Jenni, segura de que el Barça no tirará las dos competiciones sin luchar.