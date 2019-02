Después del año del #MeToo y el Times Up, toca hacer balance de cómo está la situación de las mujeres en la industria de Hollywood. Estos movimientos de carácter feminista, no solo hicieron visibles las prácticas de acosos y abuso sexual que imperaban; sino también, exijieron mejoras que tenían que ver con la equiparación salarial y la igualdad de oportunidades. Si es cierto que no queda ni rastro de Weinstein y compañía y que cualquier acusación de abuso sexual es tomada en serio; no ocurre lo mismo con el resto de reivindicaciones. Al menos, así lo muestran los datos.

Todas las mujeres nominadas al oscar en 2019 Mejor película (5 mujeres, todas productoras; 20 hombres) Ceci Dempsey (La favorita) Dede Gardner (El vicio del poder) Lynette Howell Taylor (Ha nacido una estrella) Lee Magiday (La favorita) Gabriela Rodríguez (Roma) Guion orignal (1 mujer; 7 hombres) Deborah Davis (cooguionista de La Favorita) Guion adaptado (1 mujer; 11 hombres) Nicole Holofcener (cooguionista de Can You Ever Forgive Me?”) Diseño de Vestuario (5 mujeres) Alexandra Byrne (María Reina de Escocia) Ruth Carter (Black Panther) Mary Zophres (La balada de Buster Scruggs) Sandy Powell (La favorita) Sandy Powell (El regreso de Mary Poppins) Maquillaje y peluquería (5 mujeres; 2 hombres) Kate Biscoe (El vicio del poder Patricia DeHaney (El vicio del Poder) Jessica Brooks (María Reina de Escocia) Pamela Goldammer (Border) Jenny Shircore (María reina de Escocia) Canción original (4 mujeres; 9 hombres) Lady Gaga (Shallow por Ha nacido una estrella) Solana Rowe (All The Stars por Black Panther) Diane Warren (I’ll Fight por RBG) Gillian Welch (When A Cowboy Trades His Spurs For Wings por La Balada de Buster Scruggs) Diseño de producción (5 mujeres; 5 hombres) Hannah Beachler (Black Panther) Fiona Crombie (La Favourite) Bárbara Enríquez (Roma) Alice Felton (La Favourite) Kathy Lucas (First Man) Montaje de sonido (3 mujeres, 7 hombres) Nina Hartstone (Bohemian Rhapsody) Mildred Iatrou Morgan (First Man) Ai-Ling Lee (First Man) Mezcla de sonido (2 mujeres; 15 hombres) Mary H. Ellis (First Man) Ai-Ling Lee (First Man) Película de animación (1 mujer; 16 hombres) Nicole Paradis Grindle (Los increíbles 2) Mejor documental (8 mujeres; 7 hombres) Joslyn Barnes (Hale County This Morning, This Evening) Elizabeth Chai Vasarhelyi (Free Solo) Shannon Dill (Free Solo) Eva Kemme (Of Fathers and Sons) Su Kim (Hale County This Morning, This Evening) Diane Quon (Minding the Gap) Betsy West (Directora, RBG) Julie Cohen (directora, RBG) Película extranjera (1 mujer, 4 hombres) Nadine Labaki (directora Cafarnaúm) Corto de Animación (5 mujeres; 4 hombres) Louise Bagnall (directora Late Afternoon) Nuria González Blanco (Late Afternoon) Becky Neiman-Cobb (Bao) Domee Shi (directora Bao) Alison Snowden (coodirectora Animal Behaviour) Corto documental (2 mujeres; 7 hombres) Melissa Berton (Period. End of Sentence) Rayka Zehtabchi (Directora de Period. End of Sentence) Corto acción real (5 mujeres; 5 hombres) Maria Gracia Turgeon (Fauve) Marianne Farley (Directora Marguerite) Marie-Hélène Panisset (Marguerite) María del Puy Alvarado (Madre) Jaime Ray Newman (Skin)

Si analizamos las nominaciones a los Oscar de este año, encontramos que el porcentaje de mujeres nominadas sigue siendo muy minoritario, con respecto a los hombres. El 25 por ciento de las candidaturas representan a una mujer, solo dos puntos por encima del 23 por ciento del año pasado. Eso se traduce en que solo 57 mujeres optan al Oscar, frente a 159 hombres, quitando las ocho categorías interpretaticas (Mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto) separadas por géneros.

Ese porcentaje es todavía más dramático si analizamos en qué categorías se hallan las mujeres. Casi todas en Vestuario y Maquillaje y peluquería; así como mejor canción. Sin embargo, en las categorías donde se toman las decisiones más importantes para el desarrollo narrativo de la historia; es decir, dirección y guion, donde las mujeres pueden aportar un punto de vista diferente, están dominadas por hombres. No hay ni una sola directora este año nominada, salvo Nadine Labaki que opta al Oscar a Mejor Película Extranjera con Cafarnaúm. En la categoría principal, la de Mejor Película, ninguno de los ocho filmes nominados cuenta con una mujer al frente.

Tampoco las cuatro candidaturas de guion son alagüeñas. Solo dos mujeres y las dos en calidad de cooguionistas. Una es Deborah Davis, por La favorita, que insistía en que había firmado una historia de empoderamiento femenino cuando recogía el Bafta a mejor guion. La otra, es Nicole Holofcener, nominada a mejor guion adaptado por ¿Podrás perdonarme algún día?, la película de Marielle Heller con Melissa McCarthy. En esto sí estamos peor que el año pasad, donde, al menos, aspiraba a dirección y película Greta Gerwig, con Ladybird. Era la cuarta directora nominada en los 91 años de historia de los Oscar.

Como explicaba un informe de CIMA, la asociación de mujeres cineastas en España, el documental es el género donde las mujeres encuentran más facilidades; ya que, por lo general, son películas con presupuestos menores y los productores arriesgan menos. Por eso, en la categoría de mejor documental las mujeres son mayoría, por los pelos, ocho frente a siete hombres. Entre ellas, Julie Cohen y Betsy West, autoras de RBG, sobre la jueza estadounidense Ruth Bader. O Elizabeth Chai Vasarhelyi, coodirectora del favorito en esta categoría, Free solo.

También en las categorías de cortometrajes encontramos mayor número de mujeres, ese año, además, Píxar ha estrenado el primer corto dirigido por una mujer. Es Bao de Domee Shi y está nominado a Mejor Corto de Animación. Bao es el favorito, como todos los productos de Píxar que compiten, pero tiene enfrente a Late afternoon, un corto irlandés dirigido por una mujer, Louise Bagnall, y producido por otra, la española Nuria González. Es la segunda productora española que este año aspira a un Oscar, junto a María del Puy, que produce Madre, el corto de Rodrigo Sorogoyen. La producción es otra de las categorías donde las mujeres sí están alcanzando un hueco.

¿Es injusto que no haya mujeres nominadas a los Oscar? La respuesta es, obviamente, no. Los cinco directores finalistas han hecho un trabajo rotundo e incustionable, pero la falta de películas dirigidas por mujeres en los premios más importantes de Hollywood sigue reflejando un desiquilibrio en la industria en cuanto al género, que va a ser muy difícil de equilibrar.