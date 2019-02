Gabriel Deck: "Mi padre me construyó un aro en un tablero con un palo de una portería y empecé a jugar"

El Real Madrid se jugará la final de la Copa del Rey de baloncesto contra el Barcelona tras imponerse al Joventut en las semifinales por 93-81. Uno de los protagonistas del partido, el argentino Gabriel Deck valoró el pase a la final de su equipo en el último tramo del Carrusel Deportivo con Yago de Vega.

"Uno siempre trata de aportar y sumar para el equipo para que podamos estar bien todos. Contento por estar en una final y ahora a descansar para mañana", reconocía el argentino sobre su buena trayectoria personal en la competición.

El Joventut le ha puesto más dificultades que el Estudiantes a un Real Madrid que pese a ello jugará una nueva final: "Ha sido un partido durísimo. Desde el primer minuto ellos en ningún momento se han rendido. Hemos tenido la dureza mental para mantenerlo durante los 40 minutos. Hemos conseguido mantener la ventaja durante el partido y esperemos estar mañana muy bien para el partido que nos espera. Nosotros trataremos de estar muy bien como siempre y concentrados de hacer lo nuestro".

Gabriel Deck también contó parte de su historia en el último tramo del Carrusel Deportivo, concretamente sobre sus inicios: "Un poco de mi historia viene por ahí, de que me gustaba el fútbol. Mi padre me construyó un aro en un tablero con un palo de una portería y empecé a jugar con mi hermano. Siempre agradezco el poder haber hecho lo que me gustaba y espero seguir así".