Yago de Vega: "Una cosa es que te intenten engañar y otra que te traten de tonto"

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, dijo sobre las declaraciones de Sergio Ramos tras el partido contra el Ajax -en las que admitió haber forzado una amarilla- que "la acción se explica en si misma" y que no hace falta especular. Además, añadió que la pregunta del periodista era "capciosa". Yago de Vega opinó sobre las palabras del técnico argentino.

"Es lo único que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Solari: la acción se explica por sí sola. Se explica con ese gesto que hace al banquillo y el "¿la busco o no la busco?".

"Hombre, inocentes sí pero gilipollas no somos. Quiero decir, sabemos perfectamente cuando un jugador va a buscar una tarjeta o no. No es la primera vez en la historia del fútbol y sabemos perfectamente que un jugador sabe que si ve una amarilla se pierde un partido", explicó.

"Está muy bien que defienda a su a su jugador y que diga que es una pregunta capciosa. Me he ido directamente al diccionario para buscarlo, para que no haya ningún tipo de error, y dice "que es engañoso o induce al error". También dice que se hace con habilidad para comprometer o hacer caer en una trampa", dijo.

Solari afirmó que la pregunta -"¿has forzado la amarilla?- era capciosa. "La pregunta es directa y sencilla, entendible por todo el mundo y Ramos, dentro de su sinceridad, dice "mira no te voy a engañar. La he forzado", explicó.

"Luego ya si lo queremos disfrazar ese otra historia, porque la UEFA anda detrás y te puede sancionar. Me parece bien, es lícito, pero hombre hasta cierto punto. Una cosa es que te intenten engañar y otra que te traten de tonto. Yo creo que Solari se equivoca y podría haberlo disfrazado de otra manera", concluyó.