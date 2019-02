Ángel Correa es uno de los futbolistas con los que podrá contar Diego Pablo Simeone para enfrentarse a la Juventus en el Wanda Metropolitano en el que será el partido de ida de los octavos de final de la Champions. El argentino, habló con Manu Carreño en El Larguero sobre el partido y otros asuntos de la actualidad del conjunto rojiblanco.

"Son los partidos que nos gusta jugar. Hoy empezamos a trabajar este partido que es muy importante para nosotros, pero no hemos hablado de nadie en particular. Son un equipo fuerte y tenemos que prepararnos para una batalla como esta", señala el argentino sobre el rival del Atlético, la Juventus, a la que estudian sin fijarse en Cristiano Ronaldo, aunque reconoce que "es un gran jugador, que ahora está en otro equipo, pero nosotros pensamos en nuestras armas y en hacer un gran partido".

Los rojiblancos tienen uno de los rivales más difíciles de los octavos tras quedar segundos en la fase de grupos: "el objetivo era clasificar a octavos, que no pasó la temporada anterior y que supuso un golpe muy duro para nosotros".

A su llegada al Atlético, el argentino tuvo que ser intervenido de un problema de corazón, lo cual significó "un golpe duro...imagínate, con 18 años y en el Atlético. Gracias al club y a toda esta gente que trabaja aquí salió todo bien. Estoy agradecido con este cuerpo técnico, por todo lo que me enseñaron y por confiar en mi en todo momento. Se hicieron cargo de todo y estoy eternamente agradecido al club", explica Correa sobre el tiempo que tuvo que estar alejado a causa de la intervención y aprovecha para reconocer, entre risas, que "lo tuvieron que preparar (el corazón) para sufrir".

Tampoco ha tenido una infancia sencilla ya que tras el fallecimiento de su padre tuvo que mantener a su familia con apenas 10 años. Por ello, explica en El Larguero que "el fútbol es un refugio que me hace olvidarme de las cosas. Trato de disfrutarlo más allá de que es un trabajo. No sé hacer otra cosa. Creo que es el mejor deporte del mundo". A diferencia de otros jugadores, el argentino reconoce que no le ha cambiado el ser un futbolista de élite: "siempre fui igual, traté de ser alegre, de estar rodeado de buena gente, de buenos amigos y sigo siendo el mismo. Ahora que soy padre trato de aprender cada día, de disfrutarlo muchísimo porque es algo que me encanta".

En cuanto a lo deportivo, el argentino es uno de los recursos más frecuentes del 'Cholo' Simeone, ya sea desde la banda o de delantero, ya que para él "sea donde sea, trato de hacerlo lo mejor posible en el campo, estar siempre a disposición del entrenador y del equipo". En ese vestuario, comparte minutos con Jan Oblak, al que "siempre decimos que es el mejor del mundo aunque a él no le gusta mucho que le digamos esas cosas". Palabras similares tiene para el francés Antoine Griezmann, del que dice que "es un 'crack'" y que "es un honor tenerlo con nosotros, crecer y aprender de él. Siempre tomamos mate juntos y no sabíamos lo que iba a pasar (sobre su posible salida al Barcelona). Afortunadamente se quedó y si es feliz el equipo va a estar bien".

Simeone le dio la oportunidad de llegar a Europa y también de jugar en el Atlético, por eso su renovación es "una alegría enorme para el club por lo que significa, por lo que dio y lo que falta por darle". Sobre cómo es entrenar con él y su forma de juego señala que "hay distintas formas de ver el fútbol y de jugarlo. Desde el primer día que llegué aquí me sorprendió la forma que tiene de ganar, que da igual a quién nos enfrentemos, porque vamos a ir a ganar".

El argentino finalizó mandando en El Larguero un mensaje para todos los aficionados atléticos: "sabemos que como en cada partido van a estar a muerte con nosotros y que nosotros vamos a ir a muerte a por este partido y a por los que quedan para tratar de terminar la temporada lo mejor posible", sentenció.