El secreto de la felicidad

Dentro de una semana estaremos abriendo “La Ventana” en el Mobile World Congress donde seguro, segurísimo, que habrá carreras por conocer lo último de lo último en tecnología móvil.

Resulta evidente que todo lo que tiene que ver con la conectividad es oro puro en este siglo XXI y además pasto de un consumo voraz, desaforado en ocasiones; porque a veces no disponer del Smartphone más moderno o del gadget más revolucionario puede provocar una gran frustración.

No me parece ni bien ni mal, es lo que hay, simplemente lo describo, pero me ha venido a la cabeza por contraste con la imagen de un hombre de 77 años, sonriente, en camiseta y rodeado de barras de pan de todos los tamaños, que no parece estar muy preocupado por esas cosas. Se llama Dyonisis Arvanitakis; bueno, en realidad se llamaba, porque murió ayer después de haberse convertido en un icono de la solidaridad. Este hombre, vecino de la isla griega de Kos, se pasó varios meses horneando y repartiendo panes y bollos entre los refugiados que llegaban, cuando las autoridades griegas estaban absolutamente desbordadas.

Yo no sé si Dyonisis Arvanitakis fue una persona feliz, aunque estoy convencido de que ayudar a los demás y ser empático debe sumar bastantes puntos. Pero es que resulta que hoy, hoy precisamente, se ha publicado un estudio sobre niveles de felicidad del que ahora hablaremos y yo me he quedado pensando: ¿será más feliz el panadero griego o el que se entrega al último grito en tecnología? No son cosas incompatibles, ya lo sé, pero creo que la respuesta es la da Séneca: “la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada”.