Queen actuará durante la gala de los Premios Óscar

La mítica banda británica Queen, en boca de todos desde el estreno de la película Bohemian Rhapsody, actuará en próximo 24 de febrero durante la 91ª ceremonia de los premios Óscar. Para ello contará, una vez más, con la ayuda de Adam Lambert, quien será el vocalista de esta nueva formación en la que todavía se mantienen el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor.

Todo ello para homenajear a la película biográfica sobre Freddie Mercury. Una cinta que no solo ha conquistado a la audiencia, que ha recaudado más de 844 millones de dólares en todo el mundo, sino que también ha convencido a la Academia, que ha nominado a Bohemian Rhapsody para luchar por los Oscar en un total de cinco categorías: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido.

Una década junto a Queen

Después de sorprender al mundo en 2009 con su versión de Bohemian Rhapsody en American Idol, el vocalista Adam Lambert se postulaba como uno de los herederos de Freddie Mercury al frente de la banda británica. Más aún desde que Brian May reconociera, en la revista Rolling Stone, que estaban considerando a Lambert como el nuevo vocalista de la banda tras ver su actuación en el programa y colaborar con él en una de las galas.

Dos años más tarde, en 2011, Lambert se convertiría en el vocalista de la banda británica durante una breve gira europea, en la que también participarían el tecladista Spike Edney, el bajista Neil Fairclough y el percusionista Rufus Tiger Taylor. Desde entonces, el cantante estadounidense acompaña a Queen en sus giras por todo el mundo bajo el nombre Queen+ Adam Lambert.

Una gala con un gran número de actuaciones musicales

Por lo tanto, la actuación de Queen y Adam Lambert durante los Premios Óscar se une a las ya confirmadas de Lady Gaga y Bradley Cooper, quienes interpretarán el tema principal de la película Ha nacido una estrella, o la del rapero Kendrick Lamar y Sza, quienes entonarán el hit All the stars, de la película de Marvel Black Panther.

Todo en una gala en la que también participarán Jennifer Hudson, quien interpretará el tema I'll figth del documental RGB, Gillian Welch y David Rawlings, al frente de 'When a cowboy trades his spurs for wings', el compositor Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Los Ángeles y un invitado sorpresa, que se encargará de cantar The place where lost things go, de la película El regreso de Mary Poppins.