Melendi: "El cine y la animación son muy poderosos de forma inconsciente"

Una de las películas de animación que aspira a dominar la taquilla en este 2019 es Cómo entrenar a tu dragón 3, la tercera parte de la trilogía basada en los libros de Cressida Cowell. Las cintas de la saga son películas épicas cargadas de acción donde nos cuentan la historia de robustos vikingos y dragones que escupen fuego. La trama principal gira en torno a un adolescente que vive en un ambiente donde matar y luchar contra dragones es algo normal ¿Cuál será su sueño? Llegar a ser como su padre y combatir contra dragones. Su vida cambiará radicalmente cuando se encuentre a un dragón herido, y lo que empezó siendo una oportunidad para demostrar su valentía, se convierte en un medio para que humanos y dragones establezcan la paz y consigan vivir juntos.

El motor principal de esta tercera parte, dirigida por Dean DeBlois, es la aparición de una Furia Diurna, una dragona que nunca ha tenido contacto con los humanos. Pero no todo es color de rosas, cuando por fin consiguen convivir juntos humanos y dragones, llega a Isla Mema un villano dispuesto a capturar a Desdentao, el último Furia Nocturna. Aparecerán nuevos personajes y otros volverán: Stoick, un personaje que murió en la segunda parte, regresará en esta entrega; y Crimmel será un nuevo villano que pondrá la vida de todos los vikingos patas arriba. Pero... ¿quién pondrá voz a este malvado personaje? Melendi, el artista español más escuchado de todos los tiempos en nuestro país, según Spotify.

El personaje del cantante "es un personaje muy malo, falso, sarcástico, irónico... con muchas aristas". Crimmel, al ver a Desdentao, se propondrá capturar al Furia Nocturna para exterminar al último ejemplar del planeta, al menos eso es lo que piensa, porque el dragón descubrirá un lugar desconocido hasta entonces donde habitan miles de especies. La astucia del villano nos mantendrá en vilo durante la película e incluso pondrá en peligro la vida de todos y cada uno de los vikingos.

Melendi pone, en esta ocasión, banda sonora y voz a uno de los personajes principales de la película, el villano Crimmel: "Ponerle banda sonora a la película me gustó mucho, el doblaje ya es otra cosa. Me parece algo muy complicado. Es una experiencia muy nutritiva y a veces es bonito salir de tu zona de confort porque aprendes a valorar el trabajo de los demás", dice encantado con su primera participación en el cine.

Cómo entrenar a tu dragón 3 nos muestra una historia de madurez, de búsqueda de valor para afrontar lo desconocido, y las dificultades a las que nos enfrentamos para dejar atrás el pasado. Estos son temas por los que abogan las películas de animación, tienen el poder de tratar temas difíciles de la forma más sencilla posible: "El cine y la animación son muy poderosas inconscientemente. Hay películas que tienen como fin contar una historia, otras solo entretienen. Al igual, también hay películas que tienen como objetivo llegar al espectador de forma positiva, otras todo lo contrario", manifiesta el cantante.

Esta experiencia, como confiesa Melendi, ha sido muy gratificante y satisfactoria. No le importaría volver a componer canciones como banda sonora de películas. Sin embargo, se borra de la actuación y el doblaje: "Me ha gustado mucho la experiencia pero no volvería a doblar una voz, y mucho menos actuar".