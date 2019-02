Lolo Sainz: "El Madrid no debe dejar la ACB; el prestigio del baloncesto está por encima del bien y del mal"

El Barcelona se impuso al Real Madrid en la final de la Copa del Rey de baloncesto aunque la jugada más destacada del encuentro fue la única, la que dio a los blaugranas la victoria y el título final. Para ambos encuentros, al actuación arbitral dejó que desear, especialmente para los blancos, que han respondido con un comunicado a la ACB y a la AEBA tras la polémica. Lolo Sainz, exdirectivo del Real Madrid, y Juan Carlos Arteaga, exácolegiado de la ACB, analizan la polémica con Manu Carreño en El Larguero.

"Cuando vi la falta de Randolph a Singleton me levanté de mi asiento para irme porque se forman unos atascos tremendos, pensé que se había terminado ya. No aprecio si podía ser antideportiva o no pero sí pensé que era falta. No la aprecio bien, pero me da la impresión de que realmente es una jugada correcta", explica Lolo Sainz sobre la jugada del partido.

Para Juan Carlos Arteaga, los árbitros "estaban bloqueados, por eso no ven la acción. Ven la jugada de Randolph pero no reaccionan. A mí me bastó una imagen para ver que el balón tocaba el aro. A partir de ahí, que siga el espectáculo y venga el tapón de Randolph. Pongo la mano en el fuego porque no hay intencionalidad. Revisan el 'replay' porque están obligados, sino no pitan nada", explica el exárbitro sobre la misma. Además, no le sorprende el fallo ya que "ya ocurrió en la copa del año pasado y hace dos años, con el campo atrás de Llull".

Lolo Sainz, entiende el enfado de Felipe Reyes y de Campazzo, a los cuales -tal y como informó Manu Carreño en El Larguero- se les ha retirado la licencia federativa: "Les entiendo hasta cierto punto. Cada vez que había una falta era una protesta, y eso sí que no puede ser. Les han retirado la licencia aunque creo que habrá sanción económica y nada más". Además, el que fuera directivo de la entidad blanca se pronuncia sobre la posible salida del club de la ACB: "El Madrid no debe dejar la ACB, no sólo el título ACB, sino la liga española. Es de mucho prestigio, de las mejores ligas de Europa y posiblemente del mundo, y el Madrid debe jugarla. El prestigio del baloncesto está por encima del bien y del mal", añade.

Juan Carlos Arteaga, sin embargo, focaliza el debate en la preparación de los árbitros: "Se producen varios fallos, el árbitro se tiene que quedar a arbitrar la jugada. Esto no es qué ha ocurrido, hay que saber dónde está el problema y hay que solucionarlo, y está en la formación de los árbitros. Arbitran 39 minutos y están deseando que llegue el minuto 40 y acabar el partido. Nosotros tenemos que estar los 40 minutos, ese minuto hay que quererlo. Hay que estar preparados para tomar decisiones y no mirar para otro lado, ser fuertes y tener carácter", sentencia.

Lolo Sainz culmina pidiendo más criterio en las decisiones arbitrales: "en el partido anterior entre Iberostar y el Barça, la acción final que pita el árbitro falta y parece que no lo es, el entrenador se pone de rodillas, le pitan una técnica y le expulsan. Ayer, con la emoción y todo, el entrenador del Barça salta y se mete en mitad de campo y nadie le dijo nada. Vamos a seguir ese criterio", finaliza.