Jesús Vidal: "No me gusta cuando decimos discapacidad, nos fijamos en lo que una persona no puede hacer"

Jesús Vidal, uno de los protagonistas de la película "Campeones" ha visitado este lunes los estudios de El Larguero para una entrevista con Manu Carreño. El ganador del Goya a Mejor Actor Revelación de este año ha podido charlar de la importancia de la inclusión social, sus próximos proyectos como profesional y su afición por el ciclismo o el fútbol.

"Cuando se siembra, se recoge", explicaba Jesús Vidal tras volver a escuchar su discurso en los Goya. "Estoy muy contento por lo que significa este reconocimiento para valorar el trabajo dentro del arte y lo que hacemos la gente con discapacidad. Fue muy bonito, dicho con el corazón", confesaba.

Pero sin duda, lo que más transcendió días después de la gala fue su mensaje de inclusión, visibilidad y diversidad: "Son muy importantes porque, la inclusión, indica que las personas podamos formar parte del mundo. La diversidad, muy importante, asumir que todos somos diferentes y que la diferencia enriquece. Y visibilidad, muchas personas con discapacidad estaban escondidas y "Campeones" ha ayudado mucho a dar esa visibilidad".

El actor, que no descarta abrir la puertas al drama, explicó que su principal proyecto es "crecer cada día como actor y persona" y que, a partir de ahí, "lo que me de el cine y la vida". Lejos de conocer sus próximos trabajos, Jesús Vidal tiene en mente seguir haciendo cine y teatro pero, además, poder probar con alguna serie o "algún trabajo que me haga seguir creciendo como actor".

Filólogo de profesión y con un máster de periodismo, Vidal ha podido dedicarse al periodismo deportivo en una cierta etapa de su vida. Confiesa que su mayor pasión es el ciclismo, especialmente "Contarong". Pedor, Alberto Fernández y, a pesar de su dopaje, la forma de correr de Armstro, además, desde bien pequeño su padre le regaló una equipación del Real Sociedad, equipo que ha seguido toda la vida: "Lo viví desde pequeño. Ahora me gusta mucho Illarramendi".

Como sorpresa, Xabi Prieto, ex jugador de la Real Sociedad, entró en directo para saludar a Jesús Vidal, quien quiso agradecerle por "todo lo que has dado por el fútbol". "Qué honor que el gran capitán que has sido me salude esta noche", comentaba el actor que recibirá un homenaje en Anoeta el próximo 3 de marzo.

Además, Jesús Vidal sigue dando lecciones sobre la inclusión de personas con "capacidades diferentes", tal y como a él le gusta que se refieran: "Yo entiendo que el término discapacidad puede ser operativo y útil para ciertas cosas. A mí no me gusta porque cuando decimos "discapacidad" nos fijamos en las cosas que una persona no puede hacer. Es como si dijéramos que un portero no mete goles. Nos fijamos en lo que más nos cuesta o en lo que peor se nos da y etiquetamos sobre esa base a las personas. Yo prefiero hablar de diferencia porque simplemente las personas con discapacidad o con una diferente capacidad intelectual, somos personas diferentes. Sin más".