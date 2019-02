"Vivir en la calle es duro y monótono. Se te va el día en asearte o en lavar tu ropa"

Jose tuvo que dejar su casa hace años porque su padastro es alcohólico y no tuvo otra opción que vivir en la calle, donde lleva varios años, "solo, en Madrid". Hubo años de paralásis, "me costó mucho pedir ayuda, porque cuesta mucho dar el paso de pedir ayuda. Ahora estoy en manos de una trabajadora social", describe. Cobra una prestación social que, asegura, "no me da para pagar una habitación y salir adelante. Hago cursos de formación y los hago desde la calle, porque si me pagase una habitación ni siquiera podría pagarme esa habitación", relata.

Vivir sin techo es duro y "muy monótono. Se te va el día en asearte, lavar tu ropa. Las cosas cotidianas que hacen ustedes, que no les cuesta nada, a mí me cuestan un horror. Yo no puedo lavar la ropa e irme al supermercado, tengo que quedarme hasta que se me seque" describe. Una monotonía que a menudo se percibe de forma incorrecta desde fuera, "la gente piensa que porque estemos en la calle nos sobra tiempo y al contrario. Es muy duro".