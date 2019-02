Risto Mejide: "Es el libro más honesto que he hecho"

Presentador, jurado, publicista, escritor…Risto Mejide es un hombre que sabe hacer muchas cosas e intenta compaginarlas todas en la medida de lo posible. Actualmente es un rostro habitual de la televisión: presenta el 'Chester' en Cuatro, conduce diariamente el programa 'Todo es mentira' en la misma cadena y ejerce de juez en el concurso 'Got Talent', en Telecinco.

Sin embargo, a pesar de estar aplicadísimo en el medio audiovisual, el presentador también saca tiempo para explotar su otra pasión: la escritura. Y es que Risto Mejide ha visitado el estudio de Hoy por hoy para presentar su octavo libro: 'Diccionario de las cosas que no supe explicarte'.

"El libro va bastante bien y espero que por mucho tiempo", ha afirmado Mejide en el programa. "Pero más allá de los números creo que es el libro más honesto que he hecho, honesto en todos los sentidos".

Y ha señalado lo siguiente: "Cuando alguien te dice algo importante se genera un silencio. Yo intento generar un silencio con cada entrada de este diccionario. Es el primer libro que publico que no tiene numeración porque las palabras son las que dictan el orden".

Risto Mejide se vuelve a matricular en la universidad

Durante su entrevista con Toni Garrido, Risto Mejide ha confesado públicamente que se ha vuelto a matricular en la universidad por esa necesidad de sorprenderse constantemente.

"Me he vuelto a matricular para estudiar Historia", ha desvelado el publicista. "Lo que yo estaba haciendo era trabajar con marcas y las marcas son una promesa consistente en el tiempo. Y me he dado cuenta que la historia es una lista de las cosas que han perdurado en el tiempo. Entender la historia es entender las marcas y entender al ser humano".

La mejor crítica que ha recibido Risto Mejide

También ha habido tiempo para repasar las primeras críticas que ha recibido 'Diccionario de las cosas que no supe explicarte', tanto las buenas como las malas. Esta ha sido la excusa que ha aprovechado Risto Mejide para recordar la que considera "la mejor crítica que he recibido jamás".

"Cuando publiqué mi primer libro, 'El pensamiento negativo', me invitaron a la comida de la editorial con muchísimos académicos de la lengua. Se sentó a mi lado un señor muy mayor, no me ha dado la autorización para dar su nombre, y tenía toda la pinta de no ver los programas en los que estaba. Y me dijo: 'Usted ha conseguido lo que muy poca gente consigue en este país: que los que nunca veíamos la tele nos pusiéramos a verla y los que jamás habían abierto un libro se pudieran a leerlo, así que le felicito'".