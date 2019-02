¿Con la Iglesia hemos topado?

El alcalde de Campo de Criptana, en Ciudad Real, ha pedido a los partidos políticos que no coloquen propaganda electoral en las calles por donde discurren procesiones de Semana Santa. No es el primero. El PP de Jaén ha anunciado que no lo hará en ningún pueblo de la provincia. El PP de Murcia no hará actos de campaña en esas fechas porque, dice el alcalde de Lorca, la Semana Santa “es sagrada”. En la línea de su secretario general, Teodoro García Egea, que ha declarado que "prefiere ver en las farolas símbolos de las cofradías y no caras de políticos, y celebrar la Semana Santa como Dios manda”. Los obispos ya ni tienen que trabajar…

Sobre los actos políticos, cada uno es libre de organizar su agenda. Y tampoco creo que el político más ateo convoque un mitin al paso del Santo Sepulcro. Pero los organizadores de campañas funcionan como las cofradías y, puestos a exhibirse, buscan los mismos lugares para hacerlo. Y no quiero ni imaginar el escándalo que se produciría si un alcalde ordenase desviar un itinerario procesional por calles en las que no haya carteles de partidos. Además, como la mayoría de los ciudadanos, a estas alturas, ya son capaces de pensar y mascar chicle a la vez, también lo serán de concentrar su devoción en la procesión sin despistarse con carteles electorales o reclamos de Victoria’s Secret que, imagino, nadie pedirá cubrirlos con lienzos negros en fechas tan señaladas.