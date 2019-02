"Algo está cambiando en nosotras para conseguir hacer las calles un poco más nuestras"

Esperanza comienza su relato contando que volvía a casa el sábado por la noche cuando "vi que había una pareja discutiendo en la calle y el chico parecía que le estaba cogiendo de la cabeza a la chica. Había otra chica delante que se encaró con él y le dijo que la soltase. Yo lo ví y no quise dejarla sola tampoco, me uní a ella. Dijimos que íbamos a llamar a la policía. Iban los dos bastante bebidos. Le preguntamos a ella cómo estaba, nos dijo que sólo quería subir a dormir", describe. Esperanza quiere contar este episodio, que se quedó en una anécdota, porque "la chica que se les encaró estaba totalmente sola. Y me gustó que ella se lo dijera, yo acercarme, y que entre las tres hubiese ese tipo de sororidad, especialmente a esas horas de la noche que da miedo encararte con un tío. Creo que las cosas están cambiando y estamos intentando hacer un poco más las calles nuestras".

