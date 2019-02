Luchar contra los abusos como Dios manda

Suele pasar con las grandes citas, con las cumbres pregonadas como hitos de la historia, que al final se quedan en mucho menos de lo esperado, defraudan las expectativas. Yo confío, y deseo, que la que empieza mañana en el vaticano pueda dar una respuesta adecuada y suficiente a un drama de proporciones tan enormes como los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Empezar a vivir no está mal como propósito. No hay cifras oficiales porque es muy complicado tenerlas y porque muchos casos ni tan siquiera se llegaron a denunciar, pero se calcula que las víctimas de abusos pueden ser entre 50 y 100.000, por lo menos. Y si, yo tengo confianza en que la cumbre del vaticano sobre este escándalo, sobre este drama sirva para algo es porque la convocatoria por parte del Papa Francisco ya supone por sí sola un antes y un después. Años y años de encubrimiento, de complicidad, de oscurantismo podrían quedar superados si los máximos responsables de la iglesia católica admiten que su reino sí es de este mundo y reconocen que los abusos….además de un pecado, también son un delito. Y que a los abusadores, a los delincuentes, hay que denunciarles ante la justicia, no apartarles en un discreto monasterio para que recen y reflexionen. Y que las víctimas merecen reparación y respeto, no silencio. Si la cumbre del vaticano hace suyos estos principios, o algunos parecidos, entonces sí podremos hablar de hito histórico, como Dios manda.