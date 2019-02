Cristina Boscá y Dani Moreno, en 'Cómo entrenar a tu dragón 3': "Es el sueño de cualquier persona que trabaja con la voz"

Cristina Boscá y Dani Moreno, presentadores del programa 'Anda Ya', ponen voz a dos de los personajes de la tercera entrega de la saga 'Cómo entrenar a tu dragón'. Esta trilogía nos cuentan la historia de robustos vikingos y dragones que escupen fuego. La trama principal gira en torno a un adolescente que vive en un ambiente donde matar y luchar contra dragones es algo normal ¿Cuál será su sueño? Llega a ser como su padre y luchar contra dragones. Su vida cambiará radicalmente cuando se encuentre a un dragón herido, y lo que empezó siendo una oportunidad para demostrar su valentía, se convierte en un medio para que humanos y dragones establezcan la paz y consigan vivir juntos.

Cristina y 'El Gallo' debutan en la gran pantalla como dobladores de una película de animación. La experiencia, dicen, ha sido única y no descartarían volver al mundo del cine en un futuro: "Nos ha encantado, queremos repetir. Además, los dos somos fanáticos de las películas de animación y nos encanta jugar con nuestra voz. Ha sido una experiencia única. No nos esperábamos el ofrecimiento y fue una gran sorpresa, de hecho, es el sueño de cualquier persona que trabaja con la voz", cuentan, en una entrevista con El Cine en la SER, encantados con su primera experiencia en el cine.

Cristina Boscá no es la primera vez que interpreta, aunque sí en el cine: "Yo he hecho teatro desde pequeña, hacía de flor y de todo. Quise hacer arte dramático, pero de repente, en el último momento, me enamoró historia del arte y terminé en comunicación audiovisual. Siempre me ha gustado interpretar y era una espinita que tenía clavada. En un futuro me gustaría retomarlo aunque sea de forma amateur".

Pondrán voz a dos de los nuevos personajes que aparecerán en esta nueva entrega, Ragnar y Griselda. "A mí me gusta mucho Griselda porque es una vikinga con mucho carácter. Algo que me gusta mucho y que se ve en la película es que las mujeres son muy fuertes e importantes. Son un gran peso dentro de la sociedad en la que viven. Veo una película bastante feminista, compensada y equilibrada", comenta sobre su personaje y el mensaje de la cinta. Ragnar estará bajo las órdenes de Crimmel, el villano de esta entrega: "Soy secuaz de Crimmel junto a Griselda, aunque soy yo el que está bajo las órdenes de ella. En la vida real también", dice Dani Moreno.

Ambos son seguidores de la saga y aseguran que esta tercera parte es superior a las anteriores: "Había visto las dos primeras, pero esta me ha parecido espectacular, la guinda del pastel. No sé si porque DreamWorks ha metido toda su magia, pero se nota bastante". Cristina Boscá ve paralelismos con otra película de Disney por el mensaje que nos transmite, el cuidar a los animales: "Al igual que la película nos dice que tenemos que cuidar a los dragones, lo mismo hay que hacer con los animales. De hecho, pensando en esta película, creo que nos marcó mucho 'Bambi' en su momento. Ahora vemos cómo nos educan las películas de animación. Me gusta mucho que tengan en cuenta el valor y el cuidado a los animales".

"Lo fundamental de las películas de animación es que tienen magia, puede suceder cualquier cosa y siempre dejan un legado de algo que tienes que recordar. Esta película cuenta con un poder que destaca sobre los demás: la amistad", sentencia 'El Gallo' sobre el poder de la animación en la nueva cinta de Dean DeBlois que promete arrasar en taquilla.