Jussie Smollet, protagonista de Empire, acusado de orquestar una paliza... contra sí mismo

Fue un buen chico en su debut como actor en "Somos los mejores" (1992), cuando al abogado Gordon Bombay le condenaron a entrenar a un equipo de niños de hockey sobre hielo. Afrontó las dificultades de crecer sin padres en "On Our Own" (1994) y poco a poco su carrera fue creciendo paralelamente a su ambición. Esa es al menos la tesis de la Policía de Chicago.

Jussie Smollet interpreta en "Empire", la serie de Fox, al joven cantante Jamal Lyon que aspira a heredar el trono del imperio musical de su padre; mientras lucha con él por defender su condición de homosexual. El drama está basado, por cierto, en "El Rey Lear" de Shakespeare y algo de la pasión del dramaturgo británico se le ha filtrado hasta el interior del actor, suponiendo que los agentes acierten.

Su abogado defiende su presunción de incencia, pero los agentes de Chicago están convencidos de que Smollet pagó 3.500 dólares para organizar una paliza. Dos hombre blancos le rociaron con una sustancia química, le pusieron una soga alrededor del cuello y le dedicaron insultos racistas y homófobos. Eso fue lo que contó el actor. Todo al grito de "esto es un país MAGA (Make America Great Again", como rezaba el eslogan de campaña de Donald Trump.

Pero poco después de que Smollet declarara su versión, algunos medios estadounidenses informaron de las dudas de la policía, quien creía que el actor le había pagado a dos hermanos nigerianos para su falsa paliza. Todo con la intención, asegura Eddie Johnson, superintendente de la policía de Chicago, de que la corriente de opinión pública que se levantaría en su favor, por ser abiertamente gay, como su personaje, y de raza negra, sirviera como herramienta para presionar a los estudios de Fox y que estos mejoraran su salario. "Estaba insatisfecho" con su sueldo, ha asegurado Johnson.

De esta forma, en extraño giro de los acontecimientos, Smollet pasó en pocos días de acusador a investigado y ha sido arrestado por la policía este jueves. "Explotó el dolor y la ira del racismo para promover su carrera", ha protestado el superintendente policial, quien también le culpa de intentar abofetear con su montaje a a los ciudadanos de Chicago.

La pareja de hermanos que habría pactado con Smollet el ataque fue detenida y liberada poco después por colaborar con la investigación. Al menos uno de ellos, según el relato policial, declaró que el protagonista de "Empire" les dijo que no estaba contento con su sueldo.

Cuando se produjo el supuesto ataque, el actor declaró que la terrible experiencia había cambiado su vida para siempre. Tal vez sí, pero no como esperaba. La policía de Chicago acusa a Jussie Smollet de alteración del orden público/presentar una denuncia falsa.