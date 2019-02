Jordi Bertomeu: "Hay posibilidad de que un equipo juegue la competición europea sin jugar la nacional"

El presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha concedido una entrevista a El Larguero tras la final tan polémica de la Copa del Rey y las amenazas del Real Madrid por dejar la ACB y jugar únicamente la competición europea después del mal arbitraje del pasado domingo en el Wizink Center.

Bertomeu se encontraba en Vitoria para presentar el nuevo cartel de la competición para esta temporada, un logo que "es más ciudad que Euroliga, se trata de ayudar a ser vista en el mundo y creo que hay que poner el centro en esto que en la institución". "Es un homenaje para ellos", declaraba el presidente.

Sobre la final de la Copa del Rey, Jordi Bertomeu se ha mantenido firme, indicando que "hay que ir con mucho cuidado" y que "no tiene que tomar ninguna decisión". El presidente no ha hablado de algo "más allá de una especulación" y ha querido dejar claro que la Euroliga es "una empresa, no una federación".

"La manera de gestionarse es que hay unos propietarios que se sientan alrededor de una mesa y toman decisiones. Por tanto, toman las mejores decisiones para su competición. Esto nos da una flexibilidad y nos permite tomar decisiones sin trámites burocráticos y adaptándonos siempre a las necesidades del momento. Lo legítimo es que los que asumen toda responsabilidad, asuman también toda la decisión", una estructura que, según explicaba el presidente, tiene cierto parecido a la NBA.

Ante la posibilidad de que el Real Madrid pueda jugar la Euroliga lejos de la ACB, Bertomeu ha confirmado que tienen "la posibilidad de que un equipo pueda jugar la competición europea sin jugar la nacional". De hecho, esto viene a partir de la entrada de un equipo de Londres, que no juega la competición nacional debido al bajo nivel que existe. "El futuro puede plantear muchas cosas y una empresa tiene que ser flexible y tomar decisiones frente a lo que la realidad le impone", zanjaba.

De ser así, la decisión se pondría en manos de los onces propietarios de la Euroliga que corresponden, a su vez, a los once equipos que forman parte del torneo y que en un futuro serán dieciséis. "Esto pasa por una revisión de estas reglas. Habría una modificación para que fuera posible. Si se diera el caso, los clubs lo estudiarían. Lo primero se decidiría lo que es bueno para la empresa. Una vez decidido, el segundo paso sería actuar en consecuencias", comentaba.

De salir el Real Madrid de la Euroliga, Jordi Bertomeu explica que "me preocuparía poco porque la Euroliga tiene otro mecanismo de funcionamiento, Cuando se juega la competición están embarcados en un proyecto a largo plazo que tiene poco que ver con un arbitraje bueno o malo; ellos son los propietarios".

Para finalizar la entrevista, el presidente ha querido tener unas palabras hacia los árbitros entre toda esta polémica: "Deberíamos ser más tolerantes con errores arbitrales o igual de tolerantes ante el error de un jugador. Hay menos tolerancia con los entrenadores y una nula con los árbitros. Creo que un poco de equilibrio no estaría mal".