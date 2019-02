¿A qué ha venido Vox a la política? Ayer tuvimos un ejemplo práctico en el senado. Ya hay un senador ultra en la Cámara Alta, en representación del parlamento andaluz. Un senador por designación territorial se llama esa figura y fue votado en la cámara andaluza por los 12 diputados de Vox, pero también por los 26 del PP y los 21 de Ciudadanos.

Ayer en el Senado se votaba una declaración institucional que apoyaban desde el PP hasta Bildu, todo el arco parlamentario. ¿Qué decía esa declaración institucional para conseguir semejante grado de unanimidad? Esa declaración condenaba los comportamientos machistas, homófobos y xenófobos en el deporte. Y abogaba por acabar con la violencia en el mundo deportivo por estos motivos. Y el único senador de Vox votó en contra y no salió adelante, porque las declaraciones institucionales precisan unanimidad.

Ha ocurrido en el Senado español, el Senado del país que se convirtió en referencia mundial por aprobar el matrimonio igualitario. Un senador, uno solo de Vox, lo ha impedido. A esto han venido a la política.

No es a ellos a quienes hay que preguntar con qué parte de la declaración no están de acuerdo. Si con la condena a los comportamientos violentos machistas, homófobos o racistas. No es a ellos a quien hay que preguntarles. Hay que preguntar a sus socios andaluces y aspirantes a convertirse en socios para gobernar España el 28. Hay que preguntar al PP y a Ciudadanos.