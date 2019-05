Phi Beta Lambda 1x24 | Solo el penitente pasará

PBL 1x24 | Hoy con la visita de la fantástica Valeria Ros.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

LENTILLAS LOOPAS, NUESTROS FLAMANTES PATROCINADORES

(Todo esto es pasta para Yorya y no queréis que se muera de hambre. Apadrina un Yorya)

http://bit.ly/CastelousaLoopas

Wikipedia de Lewis Black, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Black

Monólogo de Nacho García para Phi Beta Lambda, nuestro "Angry Comedian".

https://youtu.be/DRraBhfpn3E

50 Best Stand-Up Comics of All Time, la lista de los mejores cómicos según la revista Rolling Stone.

https://www.rollingstone.com/culture/culture-lists/50-best-stand-up-comics-of-all-time-126359/

Comedy Central Top 100 comedians of all time.

https://www.imdb.com/list/ls052672615/

Twitter de Valeria Ros, nuestra fantástica invitada.

https://twitter.com/VALValeriaRos

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "Right here around the corner" de Ray Romano. Puedes encontrarlo en Netflix.

https://youtu.be/aEVO0ucZ_kE

La semana que viene en "Thank you for this beautiful comedy" hablamos de

"She Ready! From the Hood to Hollywood!" de Tiffany Haddish.

Si lo encuentras pon un link en los comentarios porque de verdad que está muy escondido...

La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/

Entradas para ver a Iggy Rubin y a Pablo Ibarburu en Sala Trampa este sábado 16 de Febrero a las 23:00.

http://www.trampateatre.com/yii/htdocs/index.php/Web/Reservar?bid=1808&trampa=false

Entradas para ver a Valeria Ros este sábado 16 de Febrero a las 20:00 en Alcobendas.

http://bit.ly/ValeriaAlcobendas

¿Quieres asistir a la grabación especial y secreta de este lunes 18?

Sería a las 19:00 en Picnic. Si quieres asistir es OBLIGATORIO mandar un mail a phibetalambdacomedy@gmail.com con tu Nombre, apellidos, edad y número de teléfono escribiendo en el asunto GRABACIÓN SECRETA.

