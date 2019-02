Álvaro Bautista: "No es fácil ganar al mejor piloto de la historia de Superbikes"

Álvaro Bautista comienza su nueva etapa. Tras 17 años en MotoGP, este fin de semana debutará en su primer Gran Premio de Superbike en Phillip Island (Australia). A pesar de ser algo novedoso y tener que adaptarse a muchos cambios de la modalidad, se muestra ambicioso, y aunque "complicado" intentará "estar en la lucha por el Mundial" contra Rea, "el mejor piloto de la historia de Súperbike".

"Es complicado, pero que la gente confíe en mí y me meta esta presión es un aliciente, para mí no es una presión. No es fácil ganar al mejor de la historia, pero voy a intentar estar en la lucha por el Mundial", afirmó sobre el cuatro veces campeón de Superbikes.

Sobre el que será su nuevo deporte dentro del motor, ha encontrado diferencias respecto a MotoGP: "Todo es bastante distinto. Hay menos rivalidad, la gente con entrada puede entrar al 'paddock' y el ambiente es más amigable hacia el público. Hay un entrenamiento de Superpole, la Superpole, el domingo un warm-up, una primera carrera de sprint y la carrera dos, también el domingo".

Para terminar, a pesar del sentimiento que le une al Atlético Madrid, Bautista prefiere ganar esta noche su primer GP, ya que "lo del Atleti ya está medio hecho y prefiero ganar"