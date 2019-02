Sergio Asenjo: "El míster es el que cree en nosotros, sube la autoestima"

El Villarreal se enfrenta este domingo al Atlético de Madrid tras su recital ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, un encuentro muy complicado para el conjunto amarillo, que se encuentra dentro de los puestos de descenso. A pesar de su mala situación, Sergio Asenjo ha explicado que el equipo "ha cogido un poco más de confianza" y que ante equipo importantes "subimos el nivel".

Tras unas jornadas muy complicadas, Javi Calleja volvió al conjunto para hacer frente a la situación como entrenador. Ahora el Villarreal está "un poquito más cerca" y "el equipo se rehízo". "El míster es el que más cree en nosotros. Intentar subir la autoestima. Desde el primer día lo está intentado y los resultados ahí están", comentaba Sergio Asenjo.

Además, el Villarreal, sigue vivo en la competición europea ganando al Sporting de Lisboa y clasificándose para octavos de final, donde se enfrentarán contra el Zenit de San Petersburgo. "Sabiendo la situación en la que estábamos en Liga, afrontar la Europa League como lo hemos hecho habla bien de nosotros. Todo lo que sea jugar y que el equipo esté implicado es bueno para que luego en Liga los resultados lleguen. Con la vuelta en casa ojalá podamos pasar de ronda", declaraba el portero.

El conjunto está decidido a salir de la mala racha en la que se encuentra, una situación que no se esperaban tener al comienzo de la temporada: "Está claro que la plantilla estaba preparada para meter de nuevo el equipo en Europa, como los últimos cinco años. El fútbol no es A, B y C. Hay situaciones que se complican y hay que estar preparados para afrontarlas como se merecen. El equipo ha cambiado el chip de una manera brutal y la mejora se está notando".