Paco López, sobre el penalti a Casemiro: "En mi cabeza no cabe que determinadas actuaciones puedan ser a conciencia"

El entrenador del Levante Paco López ha pasado por el último tramo de Carrusel tras la derrota de su equipo contra el Real Madrid (1-2): "El Levante ha perdido por una acción puntual, porque creo que en el juego no hemos sido inferiores a un equipo como el Madrid y por eso me voy orgulloso de mi equipo. Se nos ha escapado por las cosas que tiene el fútbol".

En la victoria del Real Madrid ha sido determinante la señalización de dos penaltis, el segundo muy, muy polémico, sobre el que hemos preguntado a Paco López: "Cada vez que se me pregunta por esto digo lo mismo, soy un defensor de los árbitros y del VAR, que es su primer año y necesita mejoras. Seguirá habiendo jugadas para la polémica porque no dejan de ser jugadas interpretativas. En mi cabeza no cabe que haya determinadas situaciones que puedan ser a conciencia".

"Esta jugada me dicen que la señala el asistente, en estas jugadas es mejor que sea al revés, como ha ocurrido en la primera parte, no se puede pitar algo que no ha existido. Me fío mucho de mi jugador, me ha dicho que él no le había tocado y su reacción lo dice todo, es imposible que proteste de la forma en que lo ha hecho", ha añadido.

Por último, ha concluido: "Me quedo con el trabajo de mi equipo. Creo que hemos hecho un partido muy completo y creo que hemos merecido mucho más".