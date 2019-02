Jessica Chastain revoluciona las redes con un gif de Terelu Campos antes de los Óscar

Todavía quedaban unas horas para que empezase la ceremonia de los Óscar pero en Twitter ya se hablaba mucho de una actriz. Concretamente, de Jessica Chastain, que había compartido en Instagram un story para alabar el trabajo de Jordan Peele en la serie documental sobre Lorena Bobbitt: "Vale, no puedo superar lo buena que es la serie Lorena, en Amazon Prime, tenéis que verla. "Vale, no puedo superar lo buena que es la serie Lorena, en Amazon Prime, tenéis que verla. Jordan Peele hace un gran trabajo. Cuenta la historia de esa mujer y lo que los medios no estuvieron interesados en contar. ¡Y le cortó el pene!", decía mientras un gif de Terelu Campos comiéndose un churro aparecía en la esquina inferior izquierda.

La actriz de La noche más oscura, totalmente ajena a que ese gif pertenece al reality de Las Campos, quería promocionar la serie que cuenta la historia de Lorena Bobbitt, la mujer que -como destaca Jessica Chastain- le cortó el pene a su marido en 1993, después de que éste la violara borracho. En el resto del mundo su recomendación habrá pasado desapercibida pero, al utilizar ese gif, en España las redes corrieron a compartir el vídeo.