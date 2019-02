En el segundo gol del Real Madrid no hay penalti a Casemiro pero el árbitro lo pita. No sé si el árbitro o el asistente. Pero el caso es que es una jugada que no es penalti, que la concede Iglesias Villanueva, un árbitro que es malo sin VAR y peor aún con VAR. Hay árbitros regulares, árbitros malos y luego está Iglesias Villanueva, que es nefasto.

Marcó Gareth Bale, que después de marcar se ha quitado de encima a un par de compañeros, sobre todo a Lucas Vázquez. Este se ha acercado para felicitarle y celebrar el gol con él y se lo ha quitado de encima entre aspavientos. Se ha ido solo y no quería que nadie lo celebrara.

Es increíble lo de Gareth Bale, que debería reivindicarse de otra manera, con el balón, jugando y haciendo lo que se esperaba de él, en lugar de apartar a manotazos como si fueran moscas a sus compañeros porque está peleado con el mundo. Sigue siendo un jugador invisible en un terreno de juego y supongo que eso es lo que más le molesta.