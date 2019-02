La historia de Julen, vivir como un 'león'

El Athletic siempre se ha caracterizado por ser un club familiar, por su historia, por su tradición, pero si algo le ha permitido ser uno de los clubes más históricos dentro del fútbol español es por sus aficionados. Uno de ellos se llama Julen y además de ser un 'león' más cada vez que va a San Mamés a ver a su equipo, también lo es en la vida, por la que ha estado luchando desde bien pequeño. Raúl Ruiz acercó en su sección semanal de El Larguero la historia de Julen, compartiéndola con Manu Carreño, Julen Guerrero y Rafa Alkorta.

Cuando era pequeño, los médicos le detectaron una malformación en el corazón, quedando en estado vegetal a los 3 años. "Nunca pudo hacer deporte", señala su padre Óscar, que reconoce que "sus colores son rojiblancos a muerte. Su hermano mayor se empeñó en que tenía que llamarse Julen Guerrero por el jugador y le concedimos el nombre de Julen por él", explica sobre el nombre del protagonista.

Precisamente Julen pudo saludar a un Julen Guerrero en un momento muy emotivo: "Gracias por todo, eres un pedazo de número. Lo llevo en mi espalda, te llevo en mi corazón, tu nombre puesto en mi cabeza y no te voy a olvidar", a lo que exjugador rojiblanco respondió: "Nos da energía él a todos, da gusto verle, da gusto oírle. Ya sabe que el esperamos pronto por San Mamés, seguro que no faltará mucho tiempo para verle por allí. Es un honor hablar contigo y creo que la lección nos la das tú a nosotros. Felicitar también a los padres, porque están dando una lección, animarles a seguir adelante y ojalá vaya todo bien".

Julen, tu alegría y tu energía nos contagia a todos!! Tenemos mucho que aprender de ti tocayo. Felicitar a tus padres Oscar y Marian, lección de amor por un hijo!! Aurrera, siempre adelante!! San Mamés y el @AthleticClub os esperan!! @RaulRuizBenito @ellarguero https://t.co/pObaCina0S — JULEN GUERRERO (@8JULENGUERRERO) 25 de febrero de 2019

Pese a llamarse Julen por el jugador, y ser su futbolista favorito durante mucho tiempo, Julen reconoce su debilidad por un jugador concreto de la plantilla actual: "Aduriz, aunque ahora no juegue". Sobre el delantero del Athletic habló Rafa Alkorta: "Va poco a poco, sin prisa. En un mes o así estará, y Julen, seguro que algun golito este año te va a dedicar", señaló el ahora director deportivo del club después de referirse a Julen como "un ejemplo que no vamos a olvidar. Tienes que estar seguro de que toda esta remontada del Athletic es porque han cogido la fuerza de aficionados como tú. Por mi parte, te tengo en mi agenda, tenemos que hablar de fútbol y seguro que lo vamos a pasar fenomenal".

"Me llevaron al campo y ahí fue donde me di cuenta del equipo del que quería ser", explica Julen sobre cómo se hizo del Athletic. También se pronunció sobre la temporada actual de su equipo, al que ve "bien, le veo que puede remontar en Liga".

El trasplante de corazón al que ha tenido que ser sometido en las últimas semanas ha obligado a sus padres a trasladarse a Valencia, aunque se muestran tremendamente orgullosos de su 'león' particular: "Aquí nunca se tira la toalla. Los médicos en Bilbao no apostaban nada por él, tenemos un león, él ha tomado la decisión de venir a hacer el trasplante", señala su padre Óscar. Su madre, Marian, también se muestra "muy satisfecha de lo que ha peleado y lo que ha luchado. Los médicos dicen que ha sido gracias a él porque le ha puesto muchas ganas. También nos gustaría dar las gracias a Julen Guerrero, no se puede imaginar lo agradecidos que le estamos por toda la ayuda", sentencia emocionada su madre.