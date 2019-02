Margarita Pintos: "El papa no ha ejercido el poder que tiene"

La decepción de las víctimas por los pobres resultados de la cumbre sobre pederastia convocado por el Vaticano es compartida por la teóloga Margarita Pintos que asegura "entender perfectamente la decepción de las víctimas porque han sido excluidos de la cumbre y no se puede hablar sore algo dejando fuera a los afectados".

Pintos, teóloga feminista, considera que "el Papa no ha ejercido el poder que tiene, no ha escuchado a las víctimas y por eso no se han tomado medidas concretas". Lo único que puede hacer la Iglesia, según ha dicho en Hoy por Hoy, es "detener a los culpables, llevarlos ante los tribunales y hacerlo públicos. Y no tratar como pecados, acciones que son delitos"